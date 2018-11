Så startede det danske EM for alvor.

I den sene kamp i Hall XXL i Nantes mødte Klavs Bruuns tropper Sverige. Den onde ånd fra sidste års kvartfinale.



Efter en mareridtsstart med et forsvar i problemer, lykkedes det for Danmark at æde sig tilbage i opgøret. Fra midten og slutningen af første halvleg en tæt affære, der endte med at blive nervepirrende.

Det endte med en sejr til Danmark på 30-29, efter Sandra Toft reddede et straffekast i sidste sekund.

1. Både Klavs Bruun Jørgensen og Stine Jørgensen selv har understreget, at der ikke er nogen risiko ved, at anføreren spiller ved EM. Og lad os krydse alle fingre for, at det holder, og Stine Jørgensen ikke mærker noget som helst til knæet under slutrunden. Dét må bare ikke ske. Efter en grim start for Danmark kom Stine Jørgensen på banen, og hun viste, hvorfor hun har været savnet. Og hun stemplede da også lige ind med et flot mål. Måske var det ikke alt, der lykkedes for anføreren. Men der kom lidt mere ro på og et lidt bedre flow i det danske spil, der sejlede i første del af kampen. Især forsvaret havde svært ved at holde styr på svenskerne, der scorede mål nærmest efter behag. De huller der viste sig i forsvaret, skal i hvert fald lukkes fra start i de næste to puljekampe mod Polen og Serbien, for ellers kan det gå hen og blive svært for Danmark.

2. Var presset en smule for stort på Kristina Jørgensen? Inden turneringen er hun blevet betegnet som en vigtig profil. Og der er ingen tvivl om, at indstillingen var der - og fighterviljen. Desværre fik hun - i anfører Stine Jørgensens fravær i startopstillingen - en forfærdelig start på kampen. Efter blot fem minutters spil stod hun noteret for to udvisninger, hvor den sidste kostede et straffekast og som følge deraf et mål til Sverige. Og det var da også en tydeligt ærgerlig Kristina Jørgensen, der efterfølgende satte sig ud på den danske bænk anden gang. Med ansigtet begravet i hænderne måtte hun trøstes af et par holdkammerater, og efterfølgende måtte hun se resten af opgøret fra sidelinjen. Ikke ligefrem en drømmestart for Danmarks nummer 23, men heldigvis formåede Danmark at kæmpe sig tilbage i opgøret, der generelt bød på en del udvisninger og dueller.



3. Hvis man skal lave en opskrift på en god slutrundedebut, skal man kigge på Mie Højlund som et rigtig fint eksempel. Selv om Danmark var i problemer i første halvleg, glimtede den 21-årige komet. Hun leverede ikke bare mål, hun var også med i flere af holdkammeraternes scoringer. Indsatsen var også krydret med en flot fight, da hun mod slutningen af første halvleg kastede sig modigt i gulvet i et forsøg på at erobre bolden og stoppe en svensk kontra. Godt nok lykkedes det ikke, men det var et klart symbol på den indstilling, Mie Højlund lagde for dagen. Hun lagde i hvert fald flyvende fra land i Nantes. Ikke alt lykkedes med bravour, men det så generelt lovende ud. Lad os endelig se mere til hende, Klavs Bruun Jørgensen. Hun har i hvert fald den fart, der er blevet efterlyst. Det efterlod fredagens kamp ikke nogen tvivl om.

Næste opgave der venter for Klavs Bruun Jørgensen og co. er på søndag, hvor Polen er modstanderen.

Efterfølgende gælder det tirsdag mod Serbien.

