Millioner af spillere verden over sidder formentlig nu og stirrer rådvildt på deres computerskærme.

Det ekstremt populære computerspil Fortnite gik søndag i sort.

I længere tid har et ur i spillet talt ned, mens en raket har stået og ventet. Da uret søndag aften, dansk tid, tikkede ned på de sidste sekunder, blev den første af flere raketter fyret af, spillet blev suget ind i en portal, skriver Forbes.

Tilbage kan spillets over 250 millioner registrerede brugere nu blot stirre direkte ind i et sort hul. I bogstavelig forstand. Fortnite kan ikke længere spilles.

Samtidig er samtlige af spillets opslag på sociale medier slette, skriver internationale medier.

Det eneste, man nu kan se, er et sort hul på skærmen. Søndag aftens sorte hul fremkom i forbindelse med et stort anlagt event kaldet 'The End' (slutningen, red.).

Også på spillets Twitter-konto er alle opslag væk. I stedet streames billederne af det sorte hul, som lukkede ned for spillet.

Spileksperter på gaming-hjemmesider spekulerer nu i, om der blot at tale om en omfattende opdatering af spillet. Og det kan være derfor, at spillet nu er lukket ned. Midlertidigt.

Sådan ser det ud, når spilleren bevæger sig rundt i 'Fortnite'-universet. Foto: YouTube Vis mere Sådan ser det ud, når spilleren bevæger sig rundt i 'Fortnite'-universet. Foto: YouTube

Men tilbage sider flere frustrerede og undrende Fortnite-spillere, viser et kig på de sociale medier. Flere brugere beskriver, hvordan de natten til mandag, dansk tid, håbefuldt har stirret i timevis på den sorte skærm.

Andre spillere beskriver, hvor de vil blive sønderknuste, hvis deres kontoer nu i værste fald skulle blive slettet.

'Jeg sværger, hvis jeg mister min konto på grund af begivenheden 'The End', så græder jeg mig i søvn fordi jeg spildte mine penge på det her spil#Fortnite,' skriver en spiller Twitter-navnet @Nate58950280

Og penge, det er det i Fortnite. Ikke blot udviklerne bag, Epic Games, har skovlet dem ind.

Tilbage i juli vandt den 16-årige amerikaner Kyle Giersdorf (spiller under navnet 'Bugha', red.) 20 mio. kr. efter en VM-sejr. Det skete i en turnering i New York, hvor den samlede præmiesum var på 200 mio. kr.



18-årige danske Jonas Colkær Thomsen kunne også gå storsmilende fra turneringen. Han blev nr. 47. Det udløste en præmiesum på 335.000 kr.

I Fortnite, der også er stærkt populært herhjemme, fragtes spillerne ned på en ø. Her skal de søge efter våben og andre former for ressourcer, mens de eliminerer andre spillere.

Spillet popularitet har fået eksperter til at advare mod afhængighed. Den danske computerspilsekspert har tidligere over for B.T. opfordret forældre til at være opmærksomme på særlige tegn, for at undgå afhængighed.