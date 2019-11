Counter Strike-holdet Astralis vinder turneringen IEM Beijing i Kina med en sejr over det australske hold, 100 Thieves.

Det danske hold vandt ganske suverænt med 3-0.

Det var kun spændende på første map Vertigo, hvor Astralis vandt 16-14. Derfra var holdet deres modstander overlegene og på de to efterfølgende baner Nuke og Train vandt Astralis med cifrene 16-5 og 16-3.

Lukas 'gla1ve' Rossander der er holdkaptajn på Astralis vandt titlen som turneringens 'most valuable player'. Det er første gang at 'gla1ve' vinder den titel.

CHAMPIONS OF #IEM BEIJING!!!



We beat @100Thieves with 3-0 in the Grand Final and take home the trophy in Beijing!



What a way to celebrate our first ever trip to China.#ToTheStars pic.twitter.com/RsMmuCf4UQ — Astralis (@astralisgg) November 10, 2019

Med titlen følger der en præmiesum på 125.000 dollars svarende til 850.000 danske kroner.

Trods nederlaget kan 100 Thieves forlade Kina med en check på 340.000 kroner (50.000 dollars) for andenpladsen.