Flere tilskuere stormede scenen i Royal Arena fredag aften og afbrød årets største Counter-Strike-turnering, der i disse dage afvikles på dansk grund.

Personerne bag stormløbet, som blandt andet fik ødelagt turneringstrofæet, blev opfordret til angrebet.

Det store Counter-Strike-medie HLTV beskriver, hvordan rygter om en sceneinvasion af majorturneringens kvartfinale mellem MOUZ og G2 i Counter-Strike ville finde sted.

Ifølge mediet skyldes det et opgør mellem to gamblingsider, der bekriger hinanden.

G2 er nemlig sponsoreret af gamblingsiden CSGORoll, der tilbyder gambling med skins i spillet. Skins er genstande i spillet, som har en værdi afhængigt af efterspørgsel og sjældenhed, der dog ikke giver nogen konkurrencemæssig fordel.

Sikkerheden blev forstærket omkring scenen, da den konkurrerende gamblingside CSGOEmpires ejer 'Monarch' på et livestream tilbød penge til dem, der var villige til at skynde sig på scenen og forstyrre kampen.

I et blogindlæg på CSGOEmpire-sitet blev der beskrevet, at CSGORoll er et 'svindelkasino' og opfordrede G2-organisationen til at afbryde samarbejdet med gamblingsiden.

Blogindlægget blev lagt op kort før, at tilskuerne stormede scenen i Royal Arena.

Our event experienced an attempted disruption.

We temporarily halted the match to ensure everyone's safety.

The individuals involved were removed by the police.

We will be pressing charges against the disruptors. — PGL (@pglesports) March 29, 2024

Arrangørerne meldte ud efter optrinnet, at personerne bag sceneinvasionen blev eskorteret væk af politiet - og at de vil blive sigtet for deres forbrydelse.

Optrinnet skete halvvejs inde i andet map af kvartfinalen, hvor spillerne fra MOUZ og G2 blev sendt væk fra scenen, mens de protesterende tilskuere blev ført væk af vagter.

Kvartfinalen var afbrudt i en halv time, inden den kunne genoptages. G2 endte med at vinde med 2-0.

Der er 1,25 millioner dollar i præmiepuljen til majorturneringen i København. Det svarer til omkring 8,6 millioner kroner. Vinderen får cirka 3,4 millioner kroner.

Turneringen spilles i Royal Arena frem til på søndag.