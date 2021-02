Stifter og bestyrelsesformand i e-sportsorganisationen Astralis Group, Nikolaj Nyholm, vil skabe et af verdens største sportsbrands.

Det siger han i et interview med Børsen.

Astralis Group har foruden verdens bedste Counter-Strike-hold også hold i verdenstoppen i League of Legendes samt fodboldspillet FIFA.

Men Nyholm ser potentialet være så stort i branchen, at projektet kan vokse sig større.

Langt, langt større.

»Det her er et 20-40-årigt projekt for mig – om det er på fuldtid eller som aktionær. I mine tidligere virksomheder har jeg vidst, at det havde en ende for mig, men her er jeg passioneret for at se, hvor langt jeg kan tage det. Og for mig at se kan vi ende med at være et af de allerstørste sports- og underholdningsbrands i verden,« siger han til Børsen.

Nyholm har en fortid med succesfulde virksomheder.

Som da han med sin første af slagsen blev tilbudt 100 millioner dollar – cirka 600 millioner kroner i nutidens kurs – for at sælge firmaet som 24-årig.

Han sagde nej.

Først i 2007 solgte han firmaet Speednames for 200 millioner kroner.

Astralis Group og Nyholm fik i den forgangne uge en modstander mindre på markedet, da e-sportsholdet North lukkede.