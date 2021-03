Over 200.000 danske kroner.

Det er lidt flere lommepenge end de fleste otteårige drenge får stukket i hånden.

Men for Joseph Deen er det en realitet, da han er blevet den yngste Fortnite-spiller nogensinde, der har fået en lønnet professionel kontrakt.

Det er det amerikanske e-sports-hold Team 33, der har skrevet en kontrakt med den blot 8-årige dreng. De mange penge får han allerede nu, da der en tale om en tiltrædelelsesbonus, hvor Joseph Deen også får det bedste højhastigheds computersetup med i sin kontrakt.

Foto: Frederic J. BROWN

»Det føltes helt fantastisk, da jeg fik tilbudt kontrakten. Jeg har tænkt meget på at være professionel gamer, men ingen tog mig alvorligt, før Team 33 kom med et tilbud,« siger Joseph Deen til BBC.

Han har spillet computerspillet Fortnite siden han blot var fire år gammel, og hans talent for spillet blev hurtigt opdaget.

Den administrerende direktør for Team 33, Tyler Gallagher, forklarer til mediet, at en talentspejder allerede opdagede barnet, da han blot var seks år gammel. Talentspejderen opfordrede kraftigt til, at Team 33 hurtigst muligt skrev under med det unge talent, før andre gjorde det.

Fortnite er ellers ikke egnet til børn på Joseph Deens alder. Spillet er klassificeret som et PEGI 12-spil, som betyder, at spillet er egnet for personer fra alderen 12 og op. Det skyldes den hyppige milde vold i spillet, men Joseph Deens mor, Gigi, ser ikke noget problem med dette.

Den dengang 16-årige Kyla Giersdorf efter sin triumf ved Fortnite World Cup. Foto: Mike Stobe

»Jeg har set ham spille, og jeg tror ikke, vi gør noget forkert. Han kommer fra en god familie og han bliver ikke påvirket af det,« siger hun til BBC.

I stedet lader Gigi Deen sin søn spille Fortnite i to til tre timer om dagen efter skole. Og så får han lov til at spille lidt ekstra i weekenden.

Joseph Deen store idol indenfor for Fortnite er selv en meget ung stjerne. Den mest pprestigefyldteturnering i spillet, Fortnite World Cup, blev vundet i 2019 af den dengang blot 16-årige Kyle Giersdorf.

En sejr, der udløste en præmiesum på hele tre millioner dollar, svarende til mere end 18 millioner danske kroner.