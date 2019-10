Stirren ind i skærme, smadrede fjernsyn, tålmodighed, frustration og forundren.

Det har været virkeligheden for hobevis af fans af det populære computerspil Fortnite, som søndag gik i sort.

I forbindelse med eventet 'The End,' (Slutningen, red.) der markerede slutningen på 10. sæson af spillet, landede en meteor ned på øen, hvor spillet foregår, hvilket skabte et enormt sort hul, som sugede alt og alle til sig. Og nu spekuleres der i, hvorvidt det er slutningen på spillet eller blot begyndelsen på en ny sæson (en sæson varer 10 uger).

Siden da er alle, der har forsøgt at spille, blevet mødt af en skærm med et sort hul. Spillet kan ikke spilles længere, og samtlige af Fortnites opslag på diverse sociale medier er blevet slettet. Bortset fra det med det sorte hul.

RIP Fortnite: Battle Royale



FULL LIVE REACTION TO THE END! pic.twitter.com/ifX4CJcnEK — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) October 13, 2019

Nu flyder det over med rygter i forhold til, hvornår det vil være muligt at spille spillet igen. Ifølge Cnet er det mest sandsynligt, at det bliver muligt på torsdag, den 17. oktober.

Fortnite har 250 millioner spillere verden over, hvilket cirka svarer til befolkningen i Indonesien. Epic Games, der står bag spillet, tjener cirka 300 millioner dollars (over to milliarder kroner, red.) om måneden på spillet.

Pengene stammer primært fra brugere, som køber forskellige såkaldte items i spillet (dragter etc., red.), og flere er bekymrede over, hvorvidt de overhovedet får adgang til Fortnite igen, eller om de har spildt deres penge på ting, de ikke længere kan bruge.

PlayStation har dog været ude at sige, at spillere ikke skal være bekymret.

My son’s reaction rip fortnite pic.twitter.com/mrwUSK2kgP — Tim Nesmith (@Timinesmith) October 13, 2019

Alligevel flyder det med en række konspirationsteorier. Den ene går på, at den stenrige Tesla-boss Elon Musk har købt Fortnite og slettet det.

For et år siden tweetede han nemlig en fake news-article, der proklamerede, at han havde købt spillet og slettet det for at »redde disse børn fra evig jomfruelighed.«

De mest desperate og skarpe brugere har desuden bemærket, at der i ny og næ dukker tal op på skærmen med det sorte hul. Den ene af dem har endda sat tallene sammen og indsat dem som koordinater i Google Maps.

Resultatet er et sattelitbillede af en masse krabber.

This is no joke - @FortniteGame are FULLY trolling us all.



If you type the numbers "11 146 15 62 google maps" in Google and click the first link, you get a street view of a crab rave.



LMAO pic.twitter.com/a1ADbXdxoH — Jon (@MrDalekJD) October 13, 2019

Fortnites stunt, der tilsyneladende har virket, da spillet nu får enorm opmærksomhed, har skabt tusindvis af reaktioner på sociale medier.

Blandt andet er en video gået viralt hvor en lille dreng slår løs på sit fjernsyn af ren og skær frustration. Du kan læse et udpluk af forskellige reaktioner herunder:

'Jeg vil refunderes'

'Tid til at græde'

'Var det det?'

'Nogen der ved, hvor meget længere, man skal vente? Jeg har snart siddet i to timer'

'Episk at vide, at Fortnite har spildt alles søndag og mandag'

Tidligere på måneden skrev USA Today, at et canadisk advokatfirma har sagsøgt Epic Games for, at spiludvikleren ikke har advaret forældre om, at Fortnite er ligeså vanedannende som kokain.

Fortnite udkom i 2017.