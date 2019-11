Det er ikke nogen dårlig forretning at være en del af dansk esport.

Det er ingen hemmelighed, at de største stjerner inden for den hastigt voksende milliardindustri hiver store præmiesummer med hjem til bankkontoen, når de vinder en stor turnering. Det har det danske Counter Strike-hold Astralis, der lige nu er verdens bedste, prøvet op til flere gange.

Men nu bliver sløret også løftet for de danske esports-stjerners lønninger, og her er der også tale om millionbeløb.

Det fremgår af det prospekt, som virksomheden bag holdet Astralis, Astralis Group, har fremlagt torsdag i forbindelse med den forestående børsnotering.

Foto: Cooper Neill Vis mere Foto: Cooper Neill

I 2020 forventer Astralis Group at have en udgift på hele 27,1 millioner kroner i lønninger til spillere og coaches på de tre hold, virksomheden står bag. Udover Astralis er der tale om League of Legends-holdet Origen og FIFA-holdet Future FC.

De 27,1 milioner dækker således over fem Astralis-spillere, fem Origen-spiller og tre FIFA-spillere samt tre coaches.

Det vil sige, at såfremt spillere og coaches får lige meget i løn, kan de hive en årsløn ind på lige omkring 1,7 millioner kroner hver.

Præmiepenge er ikke inkluderet.

Tidligere på året har den voksende organisation forstærket sig på ledelsessiden. Her sluttede den tidligere administrerende direktør i FC København Anders Hørsholt sig til virksomheden, hvor også tidligere landsholdsmålmand i håndbold Kasper Hvidt er ansat som sportsdirektør.

Udover den store lønpulje til spillere og coaches, fremgår det også af prospektet, hvor meget medlemmer af ledelsen i Astralis Group kan se frem til i 2020.

Herunder ses opgørelsen over den forventede løn i 2020, der også dækker over goder og pension:

Anders Hørsholt, Co-CEO - 1,9 millioner kr.

Nikolaj Nyholm, Co-CEO - 1,8 millioner kr.

Jakob Lund Kristensen, CCO - 1,2 millioner kr.

Kasper Hvidt, sportsdirektør - 1,2 millioner kr.

Steen Levi Laursen, VP Communications and Brands - 900.000 kr.

Succesen for esportsvirksomheden er dermed til at tage og føle på.

»Vi er pionerer inden for esport, men har allerede nu et solidt fundament, og gennem denne børsintroduktion søger vi i endnu højere grad at styrke grundlaget for at investere yderligere i udviklingen af verdens stærkeste esport-teambrands inden for konkurrencepræget, digital live-underholdning,« fortæller CEO, Nikolaj Nyholm, i en pressemeddelelse.

Counter Strike-holdet Astralis, der er esportsvirksomhedens største succes, har senest vundet turneringen IEM Beijing i Kina, hvor holdet slog australske 100 Thieves 3-0.