Normalt dækker Jesper Simo både Premier League og Superligaen på Eurosports kanaler, men til november får den kendte fodboldvært og kommentator så også en ny tjans.

Han skal nemlig være fast kommentator på den nyoprettede turnering eSuperligaen, der tirsdag blev præsenteret på et pressemøde i København.

»Jeg ser frem til at prøve noget af det samme og så alligevel noget helt nyt. Jeg har dækket fodbold i mange år og kommenteret mellem 300 og 400 fodboldkampe, men jeg har aldrig prøvet at kommentere sådan noget som det her. Jeg glæder mig sindssygt meget,« fortæller Jesper Simo til B.T.

På tirsdagens pressemøde blev den nye turnering i det interaktive fodboldspil præsenteret, og det blev klart, at 13 Superligaklubber og de tre nedrykkere fra sidste sæson hver skal have to FIFA-spillere på deres hold i kampen om det danske mesterskab.

Jesper Simo skal fremover også være kommentator på eSuperligaen, der blev præsenteret tirsdag. Vis mere Jesper Simo skal fremover også være kommentator på eSuperligaen, der blev præsenteret tirsdag.

Og da Jesper Simo blev spurgt, om han ville være eSuperligaens nye kommentator, var der da heller ikke meget betænkningstid.

»Jeg var ikke i tvivl, da jeg blev spurgt om det første gang. Jeg er nysgerrig af natur, og det kunne bare være interessant at prøve det her aspekt af det. Så det var bare at sige at sige ja til den jomfrurejse, som det jo egentlig er,« siger han.

Den 33-årige fodboldvært og kommentator er dog klar over, at han bevæger sig ind på et lidt nyt territorium, og at der her er nogle udfordringer.

»I første omgang handler det om at lære personerne bedre at kende på et lidt mere personligt plan, og så vil jeg også tage kontakt til en del af spillerne for at have styr på deres forberedelser, træninger og taktikker, fordi selvom jeg kender nogle navne, så er det stadigvæk tilpas nyt for mig. Men det er en udfodring, som jeg glæder mig meget til at kaste over,« fortæller Jesper Simo.

eSuperligaen, bestående af Divisionsforeningen, Discovery Networks Danmark og Dreamhack, præsenteres sammen med FIFA-spillere på et pressemøde i Carlsbergbyen i København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere eSuperligaen, bestående af Divisionsforeningen, Discovery Networks Danmark og Dreamhack, præsenteres sammen med FIFA-spillere på et pressemøde i Carlsbergbyen i København. Foto: Liselotte Sabroe

Den populære vært kommer dog stadig til at dække Premier League og Superligaen, selvom der nu også bliver lidt ekstra at se til.

»Jeg kommer fortsat til at dække Premier League og Superligaen, hvor jeg måske er i et Premier League-studie om lørdagen, et sted i Jylland til Superliga søndag, og så dækker jeg eSuperligaen mandag og tirsdag, så der bliver nok at se til, men det er jo bare fedt.«

Den nye Superliga får, udover Jesper Simo som kommentator, den tidligere P3-vært Signe Amtoft som vært på turneringen, der bliver sendt på Canal 9 og Dplay.

eSuperligaen skydes officielt i gang den 5. november.