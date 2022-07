Lyt til artiklen

Efter at have været langt fra verdenstoppen i et godt stykke tid ligner det nu, at danskerholdet igen kan være med, hvor det er rigtig sjovt.

I weekenden nåede det danske Counter-Strike-hold Astralis på imponerende vis semifinalen ved den store turnering IEM Cologne, hvor danskerne dog måtte se sig slået af det ukrainske hold NaVi.

Fraset Majoren er turneringen i Køln årets absolut største turnering i Counter-Strike, så det var en glad Kasper Hvidt, sportsdirektør i Astralis, der kunne gøre status på præstationen i den store turnering og et ryk på verdensranglisten, hvor Astralis nu er nummer fem – holdets bedste placering i halvandet år.

»Fraset Majoren er IEM Cologne nok den største turnering af alle i Counter-Strike. Det er den eneste store turnering, Astralis aldrig har vundet og top 4 matcher faktisk det bedste resultat, vi nogensinde har præsteret her,« fortæller Kasper Hvidt og fortsætter:

»Holdet kan være sindssygt stolte af præstationen, og selvom vi ved, vi har meget at arbejde med, så viser resultatet at det arbejde spillerne, træneren og alle omkring holdet har gjort de seneste par måneder begynder at give resultater.«

Astralis har haft mange udskiftninger på holdet og været i en længere opbygningsfase på ny.

Og endelige ligner det, at Astralis igen kan begynde at konkurrere om at vinde de helt store titler, som holdet tidligere har gjort.

»Det er et stort pres at spille i Astralis, og det tager tid at bygge et hold op, der både på og uden for serveren fungerer optimalt, men vi er på vej. Det er en fornøjelse at være en del af det arbejde, der gøres alle steder,« siger Kasper Hvidt.