Astralis siger farvel til Kasper Hvidt som sportsdirektør efter en periode med svingende præstationer.

Det meddeler holdet i en pressemeddelelse.

Også Nikolaj 'Hunden' Petersen er færdig i Astralis. Han var ansat som chefanalytiker.

Kasper Hvidt har ellers været en del af det store danske Counter-Strike-holds setup siden 2017, hvor de under hans lederskab har været en af de bedste hold i verden gennem flere år.

Nu er tiden dog kommet, hvor den tidligere landsholdsmålmand i håndbold er fortid i e-sportsholdet

»I Astralis skal vi altid have ambitioner om at være bedst og både spillere, fans og partnere skal gå ind til enhver turnering med følelsen af, vi kan vinde. Sådan har det af mange årsager ikke været i for lang tid, og det tager vi i dag konsekvensen af. Det er aldrig let sige farvel til en meget dygtig og kompetent kollega, men tiden er inde til at vi skal prøve nyt,« siger Anders Hørsholt, administrerende direktør i Astralis.

Kasper Hvidt har i sin tid i Astralis været med til at vinde mere end 35 titler - heriblandt fire major-trofæer, som er de mest prestigfyldte Counter-Strike-turneringer.

»Jeg er enormt stolt over det, vi har opnået med Astralis og ville ikke undvære det for noget. Der er så mange gode og dygtige folk i den organisation, som har været en del af både opture og nedture, og jeg har elsket at arbejde med holdene og mine kolleger,« siger Kasper Hvidt.

Astralis skriver i pressemeddelelsen, 'at en sportslig ansvarlig og øvrige tilføjelser til staben vil blive offentliggjort så snart rollerne er på plads.'