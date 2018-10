Den store Counter-Strike-turnering Blast Pro Series kommer i starten af november til København, og nu offentliggør turneringen det sidste hold, der blandt andet skal kæmpe mod danske Astralis.

Det bliver verdensranglistens nummer to, Natus Vincere, også kendt som Na'Vi, der bliver det sjette hold til turneringen i Royal Arena, hvor der er er 1,6 millioner kroner på højkant.

»Det er første gang, vi deltager i BLAST Pro Series og det bliver fedt at spille på den store, ikoniske scene foran 12.000 fans,« udtaler NaVis helt store stjerne, Oleksandr “s1mple” Kostyliev og fortsætter:

»Jeg har hørt meget om den første turnering i København, og jeg glæder mig enormt meget til at spille foran de danske fans,« siger 's1imple', der af mange bliver betegnet som verdens bedste Counter-Strike-spiller.

Foto: RFRSH Entertainment

Astralis-stjernen Nicolai 'dev1ce' Reedtz er den anden spiller, der af mange bliver set som verdens bedste, og de to stjerner kæmper skal derfor også kæmpe videre om, hvem der skal være årets spiller 2018.

Derfor bliver det også noget af et brag, når de to stjerner og de to stjernehold mødes i Royal Arena i den 2. og 3. november sammen med fire andre hold.

Og netop 'dev1ce' glæder sig meget til at skulle spille på hjemmebane:

»Vi er inde i en rigtig god periode og BLAST Pro Series København er vores andet store mål i det her efterår, men det bliver ikke nemt. Der er rigtig mange gode spillere og gode hold med til turneringen og vi skal yde vores maksimale og ramme dagen, hvis vi skal ende med at tage trofæet med hjem.«

Foto: RFRSH Entertainment

»Vi vil gøre alt hvad vi kan for at spille op til vores bedste. Det er på hjemmebane, og fansene kommer jo til at blæse taget af arenaen, hvis vi vinder,« fortæller 'dev1ce.

Udover Astralis og NaVi vil Ninjas in Pyjamas, Faze Clan, Cloud9 og sidste års vindere, Made in Brazil, også deltage i turneringen.

BLAST Pro Series er en stor international turnering, der i 2019 vil afholdes i 8-10 storbyer globalt. Til de første to events i København og Istanbul nåede seertallet online over 5 millioner.

BLAST Pro Series København 2018 er solgt til TV-stationer i over 120 lande og vil på dansk tv blive sendt på TV 2 Zulu.

Turneringen bliver spillet den 2. og 3. november i Royal Arena.