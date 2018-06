De danske stjerner fra Astralis cementerede søndag endnu engang, at de lige nu udgør verdens bedste CS:GO-hold.

Med en finalesejr på 2-0 over Team Liquid vandt de i overlegen stil ECS Season 5 Finals i London. En sejr, der booster den i forvejen bugnende præmiekonto med hele 1,6 millioner danske kroner.

FUCK YEAH! Thanks for the crazy support. We love you all!

Good game @TeamLiquid you guys played amazing. — Nicolai Reedtz (@dev1ce) June 10, 2018

De fem danske gamere havde undervejs ikke for alvor problemer med at gøre det af med det multinationale hold Team Liquid, der rangerer som nummer fem på verdensranglisten.

Første bane blev vundet 16-14 efter en stor dansk føring på 9-0 undervejs.

På anden bane kom Astralis bagud 10-5, inden de strammede skruen og med en massiv serie kørte en 16-11-sejr hjem.

Holdets store stjerne Nicolai 'Dev1ce' Reedtz blev efter finalen kåret som turneringens mest værdifulde spiller, og hans glæde over sejren, var da heller ikke til at tage fejl af:

»FUCK YEAH! Tak for den vanvittige opbakning. Vi elsker jer alle sammen. God kamp Team Liquid. I spillede fantastisk,« skriver han på Twitter.