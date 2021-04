Det danske Counter Strike-hold Heroic tog søndag aften en kæmpe skalp.

Det skete, da holdet i en maratonfinale vandt ESL Pro League.

Efter lutter sejre hele vejen frem til finalen endte danskerne med at tage titlen, da russiske Gambit blev slået med 3-2.

Finalen varede i over syv timer, og på to baner måtte der tages ekstra runder i brug for at finde en vinder – begge gange trak Heroic det længste strå.

Den femte og afgørende bane blev dog vundet i overlegen stil af danskerne, som med sejren kan indløse en præmiecheck, på hvad der svarer til cirka 1,1 millioner kroner.

Holdet består af Casper 'Cadian' Møller, Ismail 'Refrezh' Ali, Martin 'Stavn' Lund, René 'Teses' Madsen og Rasmus 'Sjuush' Beck.

Heroics landsmænd på Astralis-mandskabet deltog også i ESL Pro League, men røg ud i kvartfinalen efter et nederlag til Furia, som Heroic slog lørdag i semifinalen.

/ritzau/