Danmarks aktuelt bedste Counter-Strike-hold Heroic vinder ESL One Köln.

Normalt er det Astralis, der står for de mange titler, men søndag var det danske Heroic, der højst overraskende tog en stensikker sejr mod franske Vitality.

Med sejren vinder Casper ‘cadiaN’ Møllers mandskab 150.000 dollars svarende til lige knap én million danske kroner.

Der er danskernes absolut største triumf i karrieren, og sejeren kom i hus efter en kamp, hvor de var store underdogs mod Vitality, der råder over en af verdens bedste spillere i ‘Zyw0o’

Det var dog ikke til at se i opgøret, der blev spillet i bedst af fem maps. Heroic var dog overbevisende og gjorde kort proces med en sikker sejr på 3-0.

Sejren blev sikret på mappet Nuke, hvor danskerne var bagud 0-4, inden de satte foden på speederen og vendte mappet på hovedet.

Her var det især Martin ‘stavn’ Lund, der gjorde forskellen med flere imponerende runder.

Og så kunne Danmarks nye store stjerner kalde sig vinder af ESL One Köln 2020, der er en af de mest legendariske turneringer på Counter-Strike-scenen.

Heroic ligger aktuelt nummer ni i verden, men kan se frem til at tage et stort spring frem på ranglisten over de bedste mandskaber i verden.