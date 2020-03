116 år. Så længe kan en af verdens mest kendte kvindelige gamere Shayene 'shAy' Victorio se frem til at afsone i fængsel, hvis hun ikke får medhold i sine appeller.

Den 27-årige stjernespiller, der er yderst dygtig udi at spille Counter Strike, er kommet i seriøse problemer for at bestyre en online-butik i tiden 2013 til 2017.

118 kunder har anklaget Shayene 'shAy' Victorio for ikke at have modtaget de varer, de betalte for.

Shayene 'shAy' Victorio poserer gerne i undertøj på Instagram. Foto: FOTO: Instagram Vis mere Shayene 'shAy' Victorio poserer gerne i undertøj på Instagram. Foto: FOTO: Instagram

Shayene 'shAy' Victorio satser kraftigt på, at hun ikke kommer til at afsone noget som helst i sagen og har på Instagram tilkendgivet, at hendes eksmand angiveligt har påtaget sig ansvaret.

»Mit arbejde er mit image,« tilføjer hun til sine over 100.000 følgere og slår fast, at hun ikke er på flugt, mens hende advokater i en meddelelse skriver:

»Folk har skabt falske sider for at angribe hende, kun med det formål at skabe rygter og være ondsindede.«

Shayene 'shAy' Victorio blev professionel gamer i 2008 og har vundet flere internationale titler.