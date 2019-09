Anders Hørsholt har fået nyt job.

For fremover skal han være direktør i Astralis Group. Det oplyser Astralis selv i en pressemeddelelse.

»Ansættelsen af Anders Hørsholt er et led i vores bestræbelser på, at understøtte vores kommercielle aktiviteter og opbyggelsen af globale brands. Anders kommer med en solid erfaring fra FC København og fra sin nuværende rolle med at bygge internationale turneringsstrukturer i esporten, hvor han har bygget et stort og dybt netværk,« siger Nikolaj Nyholm, der er CEO og grundlægger af Astralis Group.

Hørsholt træder ind på linje med Nikolaj Nyholm, lyder det i pressemeddelelsen.

Anders Hørsholt (th.) har tidligere været i FCK. Foto: Marie Hald Vis mere Anders Hørsholt (th.) har tidligere været i FCK. Foto: Marie Hald

Anders Hørsholt har tidligere været CEO i F.C. København i ni år indtil januar 2018, hvor han blev fyret. Han tiltræder den nye rolle i Astralis om få uger - den 1. oktober - og e-sport er ikke helt fremmed for ham. Det kender han fra tiden i FCK.

»Jeg var selv med til at lancere esporten i FC København og har fra første parket oplevet, hvordan organisationen bag Astralis har formået at placere sig ikke bare i mediebilledet, men også sportsligt og kommercielt,« siger Anders Hørsholt og fortsætter:

»Det er en stærk organisation, jeg bliver en del af, og jeg glæder mig til at bygge videre på det stærke fundament, der er skabt.«

Astralis Group består ikke blot af e-sportsholdet Astralis. Selskabet består også af et League of Legends-hold, Origen, og FIFA-holdet Future FC. Og i pressemeddelelsen begrundes ansættelsen af Hørsholt blandt andet med, at e-sport vokser.

»Med vores tilgang indenfor performance-optimering og en professionel tilgang i alle aktiviteter, er vi foregangsmænd i en branche, der på globalt plan er i eksplosiv vækst. Vi ønsker at udbygge den position, og her bliver Anders’ tilgang, indsigt og erfaring ekstremt værdifuld,« siger Nikolaj Nyholm.

Og det er ikke kommet fra den ene dag til den anden, at Anders Hørsholt tager over.

Han har de sidste par år talt med både Nikolaj Nyholm og Jakob Lund Kristensen, der har valgt at købe holddelen fri af RFRSH Entertainment. Nogle af nøglearbejderne kom med, og for Anders Hørsholt gav det derefter mening at tale om et samarbejde. For en af hans spidskompetencer kunne komme i spil.

»Opbygningen af hold og brands ved jeg noget om, og der er så stort potentiale i Astralis Group, at jeg slet ikke var i tvivl, da samtalerne blev mere konkrete,« siger Anders Hørsholt.