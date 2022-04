Markus Kjærbye var kun 18 år gammel, da han opnåede sin største drøm.

Den purunge e-sportsspiller – også kendt som 'Kjaerbye' i Counter Strike-kredse – havde netop vundet verdens største turnering, Majoren.

Året var 2017.

Men efter det fulgte en spektakulær nedtur, som den nu 23-årige dansker sætter ord på i 'Go' aften Live'.

Og Markus Kjærbye husker et helt særligt øjeblik fra den dag, hvor han tronede på verdenstoppen.

Efter triumfen sagde hans far nemlig – i spøg – at det kun kunne gå ned ad bakke herfra. Kommentaren var selvfølgelig ikke negativt ment.

Men den satte sig alligevel hos danskeren. Det var ikke glæde og sådanne følelser, der herskede, og han var ikke dér, hvor han skulle – og burde – være.

»Efter Majoren sad jeg bare og stirrede ud i stuen i flere timer og tænke: 'Hvor skal jeg hen herfra?'« fortæller Markus Kjærbye.

Han kunne godt grine af joken. Men noget var i vejen, og det var bare uhyre vanskeligt for ham at søge hjælp. Han knækkede.

I sommeren 2021 var han så udbrændt, at han valgte at stoppe som professionel e-sportsspiller. Det hele var blevet for meget.

»Da jeg stoppede, var det lidt en tom fornemmelse inde i kroppen. Jeg følte ikke, at jeg kunne eller ville længere. Jeg havde lagt så meget pres på mig selv i så mange år, at jeg bare knækkede lidt under det pres og havde lyst til at lave noget helt andet,« forklarer han.

Men for nylig annoncerede Markus Kjærbye, at han agtede at vende tilbage til det, han elsker.

Han har godt nok ikke fundet noget hold endnu.

Men han har lært af det, han har været igennem.