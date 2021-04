Han blev ramt af det, han selv beskriver som en kæmpe livskrise.

Det hele startede, da Counter-Strike-coachen Nicolai 'HUNDEN' Petersen snød ved en CS: GO-turnering.

Han udnyttede en fejl i spillet i august sidste år, der gjorde, at han kunne overvåge alle dele af banen og derfor se, hvor modstanderne bevægede sig hen. Det gav det danske hold Heroic en kæmpe fordel.

Men snyderiet kom til at koste dyrt for Nicolai 'HUNDEN' Petersen. Han blev tildelt en karantænedom på otte måneder og kæmpede efterfølgende med at holde sammen på sig selv.

Hadet fra fans verden over var massivt. De sociale medier bugnede med ubehagelige beskeder rettet mod Heroic-coachen. Og det ramte ham hårdt.

Han havde ikke lyst til at forlade sin lejlighed, fordi han var bange for at blive konfronteret med sine fejltagelser af personer på gaden.

Det medførte også til, at Nicolai 'HUNDEN' Petersen var bange for at komme på sin søns skole.

»Jeg havde nærmest ikke lyst til at gå over på skolen og hente min søn. For hvad nu, hvis nogle af dem fra de større klasser så mig? Hvad ville jeg så modtage fra dem? Hvad ville der ske med min dreng? Ville de begynde at drille ham? Det var den hårdeste periode nogensinde. Og jeg håber aldrig, at der er nogen, der ender i den her situation, for det er noget af det mest ubehagelige, jeg nogensinde har prøvet,« siger han til TV 2 Sport.

Han slettede efterfølgende alle sine sociale medier og fik tilknyttet holdets mentalcoach for at komme på fode igen.

Nu er 'HUNDEN' kommet ud på den anden side af en meget svær periode. Han kan vende tilbage til trænergerningen for Heroic 30. april, hvor han skal guide det danske hold ved DreamHack Masters Spring, der spilles mellem 29. april og 1. maj.

Han tror aldrig, at hans nu plettede ry vil blive vasket helt væk. Han har accepteret sin straf og ved, at det, han gjorde, var forkert. Nu glæder han sig bare til at blive en del af holdet igen.