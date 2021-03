Cæcilie Vildenfeldt Iversen, der arbejder for det danske e-sportshold Heroic, er blevet kaldt grimme ting den seneste tid.

Det skyldes, at hun har været i billedet i baggrunden, mens holdet har spillet kampe i computerspillet Counter-Strike.

Medarbejderen blev nævnt i et opslag i gruppen CS: GO på TV 2 Zulu. Flere af de tilhørende kommentarer var sexistiske.

Det skriver TV 2 Sport.

Casper Møller Foto: Thomas Fredriksson/Heroic Vis mere Casper Møller Foto: Thomas Fredriksson/Heroic

Og det har fået Heroic til at sætte foden ned. Casper 'cadiaN' Møller, der er holdets kaptajn, kalder det et kæmpe problem.

»Der er et kæmpe problem i den virtuelle verden med, hvordan man taler til hinanden. Kvinder er nok nogle af dem, som er hårdest ramt i hele den her debat,« siger han blandt andet til det danske medie.

Cæcilie Vildenfeldt Iversen er ansvarlig for sociale medier hos Heroic, og hun blev eksempelvis kaldt sexarbejder i gruppen. Ordet »fluffer« blev også brugt. Det er en person, der i pornoindustrien skal sørge for erektion til mændene.

Hun deltog selv kort i debatten, hvor hun sagde, at det ikke var et problem, at folk spurgte, hvem hun var. Problemet var nogle af de kommentarer, der kom efterfølgende.

The amount of blatant sexism surrounding the fact that I’m in the room when Heroic play is astounding. I’m not just someone’s girlfriend, I’m not there for “motivation”. I work there. Normalize having women in esports please. — Cæcilie V. Iversen (@CaecilieIversen) March 11, 2021

Cæcilie Vildenfeldt Iversen har ligeledes været på Twitter, hvor hun kommer med en kraftig opfordring.

»Mængden af ​​åbenlys sexisme omkring det faktum, at jeg er i rummet, når Heroic spiller, er forbløffende. Jeg er ikke bare nogens kæreste, jeg er ikke der for 'motivation'. Jeg arbejder der. Normaliser at have kvinder i e-sport, tak,« skriver hun.

Casper 'cadiaN' Møller siger afsluttende til TV 2 Sport, at det er et problem, som skal løses i fællesskab. Og det erklærer Eva Fog sig enig i.

Hun er bestyrelsesmedlem og inklusionskonsulent i Esport Danmark, og hun understreger, at der skal være plads til alle.