Astralis' 2018 bliver vildere og vildere.

Det danske Counter Strike-hold har søndag aften taget sin fjerde store titel i år, da de vandt ELeague CS:GO Premier 2018 i Atlanta.

I finalen slog Astralis Team Liquid, der er et hold baseret fra Nordamerika. Astrlias vandt 2-0 i en kamp på bedst af tre baner, hvoraf man i den første bane var suveræne og vandt 16-5.

I bane to var danskerne lidt mere pressede og var bagud fra starten og et godt stykke ind i kampen, men de formåede at komme tilbage og vinde bane to 16-12.

Sejren i Atlanta giver det danske Counter Strike-hold en vanvittig præmiecheck på 500.000 dollars, hvilket svarer til 3,2 millioner kroner.

Ser man udelukkende på penge og ikke prestige, så er sejren en tangering af deres største sejr. I 2017 vandt Astralis ELeague Major i Atlanta, der ligeledes gav 500.000 dollars.

Astralis ligger nummer et på verdensranglisten, og de ser i øjeblikket ud til at være uovervindeligt. I de seneste fem større turneringer i CS:GO har danskerne taget en semifinaleplads og fire turneringssejre. De fire turneringssejre har indbragt holdet 1,1 millioner dollars, svarende til 7 millioner kroner.