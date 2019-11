»Jeg frygtede, at jeg ville falde ned i et dybt hul.«

For tre uger siden meddelte den danske FIFA-superstjerne August 'Agge' Rosenmeier, at han med omgående virkning 'fjernede foden fra gaspedalen' og satte sin karriere i bero.

I en pressemeddelelse talte den 23-årige tidligere verdensmester og verdensetter om en 'mental byrde' og om 'ikke at være glad'. Nu uddyber 'Agge' over for B.T., hvad der lå bag den opsigtsvækkende og svære beslutning.

»Når jeg i otte år konstant har kørt hårdt på, har været eventyrlysten og har været villig til at ofre alt for at nå til tops, får jeg brug for at stoppe op og mærke efter,« fortæller den danske esportstjerne.

Foto: Liselotte Sabroe

Og her mærkede han, hvad et liv med 150 kilometer i timen og med konstante knald-eller-fald-situationer havde gjort ved ham. Udbrændthed, ensomhed og et liv, som ikke tillod ham at se sin familie.

»Det er svært at sætte sig ind i, hvor hårdt det egentlig er. Timemæssigt er det måske ikke så forskelligt fra andet fuldtidsarbejde, men der er bare så meget ved siden af - og her er det specielt det mentale pres, jeg tænker på. Grænsen mellem katastrofe og succes er så hårfin hver eneste gang. Marginalerne er så små, og derfor er det så ekstremt hårdt mentalt.«

Især weekenderne, som sagtens kunne byde på 40 timers FIFA, drænede den 23-årige københavner for overskud.

»Eksempelvis skulle jeg i sidste sæson som minimum spille 30 kampe i weekenderne i 'weekendligaen'. Det tog måske 10-12 timer, og derefter kom kvalifikationerne, der kørte lørdag og søndag - og de kunne sagtens vare op til 25 timer.«

Den brasilianske fodboldlegende Ronaldo overrækker August Rosenmeier VM-trofæet i 2014. Foto: TASSO MARCELO

»Og i de 25 timer skal man være helt på, for man spiller mod verdens bedste spillere. Det er enormt mentalt drænende. Og hvis man ender med at tabe, kan man nemt komme til at føle sig tom indeni.«

August Rosenmeier kunne til sidst mærke, at han var ved at køre sig selv ud over kanten.

»Jeg frygtede, at jeg ville falde ned i et hul.«

»Depression, angst og stress - de ting ville der være en overvejende sandsynlighed for, at jeg ramlede ind i, hvis jeg havde fortsat i det gear, som jeg var i. Jeg var bange for, at jeg ikke ville have noget glæde tilbage i livet. Bange for, at jeg pludselig ikke havde overskud til basale ting som eksempelvis at tage opvasken hjemme i min lejlighed.«

Foto: BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

Så han traf sit livs nok sværeste beslutning - og hev stikket ud.

Og det har hurtigt haft den ønskede effekt for 'Agge'.

»Jeg føler et markant større overskud på det personlige plan. Og jeg føler også en helt anden glæde, når jeg i dag beskæftiger mig med FIFA. Den gamle glæde er kommet tilbage. Nok fordi jeg selv bestemmer, hvornår jeg sætter mig ned og tager en kamp.«

»Det vigtigste er dog mit privatliv. Der har jeg virkelig kunne mærke en forskel. Jeg har haft meget mere tid til at se min familie efter stoppet. Og det har jeg også fået gjort. Og det har været utrolig dejligt. Jeg har været på farten i så mange år og har måttet melde afbud til så mange familiesammenkomster, og jeg har ikke kunnet følge ordentligt med i min families liv.«

Foto: Liselotte Sabroe

»Så det varmer helt vildt at vide, at jeg nu kan være der for mine nærmeste. Nu kan jeg være 110 procent til stede og ikke være i min lille boble, hvor jeg kun havde fokus på min karriere.«

Skulle det vise sig, at FIFA-karrieren skulle være slut nu, så håber August Rosenmeier, at det store netværk, han har opbygget gennem det seneste årti, kan åbne nye muligheder for ham

»Men jeg har ikke helt præcist fundet ud af, hvad det skulle være. Nok noget med fodbold, for det var der, det hele startede - og min store passion og kærlighed ligger stadig der. Jeg synes, at management, tv og influencerbranchen er ret spændende,« siger han og tilføjer efter en kort tænkepause:

»Og så har jeg også overvejet at gå skuespillervejen, men det ved jeg ikke helt, om jeg har talentet til endnu. Men jeg har tænkt lidt over det, og jeg synes, det lyder meget spændende og sjovt,« lyder det fra den danske stjerne.

August Rosenmeier er stadig en del af eSuperligaen - men nu som ekspertkommentator. Her kommenterer han blandt andet finalen i Forum Horsens 7. december.