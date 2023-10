Danske Marcus Jørgensen siger stop.

FIFA-stjernen, der går under navnet Marcuzo, gik i 2017 hele vejen ved VM-turneringen for klubhold, da han repræsenterede Brøndby.

Siden blev han hentet til Manchester City og FCKs e-sport-satsning, men nu er det tid til at indstille karrieren, melder den 24-årige konsol-betvinger.

»Jeg har udsat offentliggørelsen et par måneder. Det har været en ekstremt svær beslutning, men jeg trækker mig fra professionel FIFA,« skriver han på X.

Marcuzo ved FIFA eWorld Cup 2018 i O2 Arena i London.

»Jeg er meget stolt af det, jeg har opnået i de sidste syv år af min karriere. Jeg har spillet ved flere VM-turneringer og vundet en, vundet flere danske mesterskaber for at nævne dem også og inspireret folk, jeg ikke havde drømt om at kunne inspirere.«

Han takker også sine klubber samt DBU for alle oplevelserne.

»Nu er det tid til et nyt kapitel i mit liv, og det har jeg set frem til et stykke tid.«

Marcuzo nåede blive FICWC mester, FIWC-finalist (FIFA 17 & FIFA 18), vice-verdensmester PS4 2018 og endte i top 4 i e Champions league FIFA 19.