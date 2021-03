Der er stor glæde hos den danske Counter Strike-stjerne Lukas 'gla1ve' Rossander.

For den 25-årige e-sportsudøver skal nemlig være far. Det afslører han i et opslag på sin Twitter-profil.

'Vi skal være forældre. Om seks måneder bliver to personer til tre,' skriver Astralis-stjernen i opslaget, hvor han har delt et billede af ham og kæresten, Sandra Leth.

Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Lukas 'gla1ve' Rossander. Foto: Cooper Neill Vis mere Lukas 'gla1ve' Rossander. Foto: Cooper Neill

Det kommende forældrepar nævner dog ikke noget om, hvad barnets køn er, for det ved kæresteparret simpelthen ikke, står der videre i opslaget:

'Vi ved ikke, om det bliver en dreng eller en pige endnu, men vi kan ikke vente med at finde ud af det. Spændende tider forude.'

Den lykkelige nyhed kommer efter et hårdt 2020, hvor Lukas 'gla1ve' Rossander blev sygemeldt i flere måneder med stress.

Det skete efter længere tid med symptomer på stress og udbrændthed, og derfor meddelte han på holdets hjemmeside i maj, at han måtte tage en pause fra Counter Strike. Han gjorde dog comeback for det danske storhold i efteråret.

Lukas 'gla1ve' Rossander har tidligere i et stort interview med B.T. fortalt, hvordan han som 17-årig mistede sin far. Det kan du høre den danske stjerne sætte ord på i videoen øverst i artiklen.

Du kan ligeledes læse det store interview lige HER.