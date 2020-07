Smilet er i den grad stort hos counterstrike-stjernen Finn 'karrigan' Andersen i disse dage. For han kan nu krydse sommeren 2020 af som den, hvor han fik svar på et spørgsmål af de helt store.

'Jeg stillede Anja et simpelt spørgsmål. Hun sagde ja,' skriver Finn 'karrigan' Andersen i et opslag på de sociale medier.

Her har han delt to billeder - et hvor hans nu forlovede viser sin hånd og ringen frem, og så et billede hvor det lykkelige par står og smiler.

Finn 'karrigan' Andersen gik på knæ ved Morskie Oko. En sø, der ligger i Polen, hvor parret befinder sig lige nu.

I asked @anjasuder a simple question. She said yes

Også Anja Suder har delt de to billeder fra det lykkelige øjeblik, og det vælter da også allerede ind med lykønskninger til det lykkelige par.

30-årige Finn 'karrigan' Andersen startede for alvor sin counterstrike-karriere tilbage i 2006, og han er i dag ingame-leader for mousesports.

Han er kendt som en af de bedste i Danmark til netop den rolle.

Han har tidligere spillet for blandt andre Team Envy, FaZe Clan og Astralis. Hos sidstnævnte var han en del af holdet, da det blev stiftet tilbage i 2015.