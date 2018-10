Den danske FIFA-spiller August 'Agge' Rosenmeier har fået en god start på sit nye hold North.

Søndag kvalificerede han sig således til den store turnering The Continental Cup i Paris, hvor 32 af verdens bedste FIFA-spillere er repræsenteret.

»Jeg er glad og lettet over at være kvalificeret til årets første turnering i Paris – min gamle hjemby. Det er vigtigt med en god start på sæsonen,« siger August 'Agge' Rosenmeier, der tidligere har spillet for Paris Saint-Germain, i en pressemeddelelse.

Undervejs i den nordiske kvalifikation slog han flere danske profiler fra den nyoprettede eSuperliga, der begynder den 5. november.

Danmarks største FIFA-stjerne blev for nyligt hentet til organisationen North, der i forvejen har et Counter-Strike-hold. Foto: Jonas Kekko/North Vis mere Danmarks største FIFA-stjerne blev for nyligt hentet til organisationen North, der i forvejen har et Counter-Strike-hold. Foto: Jonas Kekko/North

'Agge' tabte ikke en eneste kamp før finalen og slog undervejs klub-verdensmesteren fra Brøndby, Frederik Fredberg, Mikkel 'LordHjort' Bach fra Vejle og AGFs 'PrimeTurbo' i overbevisende stil, inden han i finalen tabte og vandt en kamp, inden han til sidst vandt den afgørende tredje kamp med 2-1.

»Modstanderne var de bedste fra Danmark, Norge og Sverige, hvor konkurrencen er ekstrem hård, og hvor der er en del meget dygtige spillere. Derfor er det rart at gå helt ubesejret helt til finalen, hvor jeg smed en enkelt kamp,« siger North-stjernen, der for få uger siden vendte hjem til København.

I den anden nordiske kvalifikationsturnering endte det også med en dansk sejrherre. Her var det Brøndbys Daniel ‘Dingo’ Kristensen, der gik hele vejen, og han bookede dermed også en plads til turneringen i Paris.

The Continental Cup afholdes i Paris fra den 26. til 28. oktober, hvor 32 af verdens bedste dyster om en præmiepulje på 50.000 euro samt vigtige point til verdensranglisten.