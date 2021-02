Dødstrusler, mobbende kommentarer og onde beskeder om, at nu kan han endelig komme til at se dagslys.

Det er, hvad den blot 15-årige FIFA-spiller Anders Vejrgang fra Hjørring må stå model til, efter han lørdag blev besejret for første gang i 535 kampe.

Det unge fænomen, der betegnes som et af verdens største FIFA-talenter, tabte overraskende til hollandske Damian Sitaram, og nederlaget fik på hånlig vis det værste frem i folk.

»Han er den bedste, og de kan ikke slå ham. Så derfor prøver de at ramme ham på andre måder,« lyder det fra Anders' mor, Laila Vejrgang. Hun hæfter sig særligt ved én bestemt episode, der gik helt galt. Den vender vi tilbage til.

Pludselig var der en, der skrev, at han skulle dræbe sig selv

80.000 liveseere fulgte kampen på streamingplatformen Twitch, hvor danskeren inden opgøret var den eneste i verden, der endnu ikke havde tabt i den såkaldte Weekend Liga, hvor FIFA-spillere verden over konkurrerer mod hinanden.

Den 15-årige FIFA-stjerne har 566.000 følgere på Twitch og 344.000 følgere på Instagram, men det er altså ikke alle på de sociale platforme, der kommer med lykønskninger til stjernen – tværtimod.

Det væltede ind med ubehagelige beskeder på Laila Vejrgangs mobil efter sønnens nederlag. Beskeder fra personer verden over. Heldigvis tackler den unge dansker situationen med ophøjet ro.

»Anders er ret kold over for det efter nederlaget. Det prøver vi også at lære ham, at han skal være. Han har et godt setup med trænere og så videre, men selvfølgelig går det ham på.«

Eksempler på, hvordan mobningen af Anders Vejrgang foregår på Instagram, som ikke bliver fjernet. Det gør de beskeder, hvor der er trusler eller andet anstødeligt i kommentaren. Vis mere Eksempler på, hvordan mobningen af Anders Vejrgang foregår på Instagram, som ikke bliver fjernet. Det gør de beskeder, hvor der er trusler eller andet anstødeligt i kommentaren.

Anders Vejrgang er trods sin unge alder allerede professionel FIFA-spiller og har skrevet kontrakt med RBLZ Gaming, der er Red Bull Leipzigs tyske e-sportshold. Men selvom Anders har gode folk omkring sig, bliver Laila alligevel påvirket af, hvad folk kan finde på at skrive.

»Vi sidder som familie og kigger på nogle af de her beskeder sammen for at fortælle Anders, hvor triste og snotdumme mennesker er, der kan sidde på den anden side af skærmen og sende sådanne ting afsted.«

Og det er én bestemt episode, der har fået familien til at bruge meget tid på, at de her mennesker ikke skal få lov til at knække Anders.

Den episode endte nemlig fuldstændig ude af kontrol.

Anders skal lære at leve med det. Vi lærer ham, at det her er mennesker, som selv mangler noget i deres liv

Anders mødte en professionel spiller, der havde drukket alkohol og lavede et show ud af, at han mødte danskeren. Under hans livestream af opgøret kom der grimme beskeder, og situationen eskalerede voldsomt.

»'Jeg kommer og knepper din mor' var en af kommentarerne. Pludselig var der en, der skrev, at han skulle dræbe sig selv,« siger en rystet Laila Vejrgang om dødstruslen til sin søn.

EA, der står bag FIFA-spillet, gik efterfølgende ind i sagen og udelukkede spilleren ved navn Harry Hesketh, der fremprovokerede truslerne.

Han blev udelukket fra alle turneringer og blev samtidig fyret af sin klub, Hashtag United.

After winning 535 FUT champ games in a row, King Anders loses.



The amount of hate he receives is truly embarrassing.



Keep your head up and fuck the haters.



You’ve made history!! @RBLZ_Vejrgang — Castro1021 (@Castro1021) February 14, 2021

Men selvom det i den situation fik konsekvenser for de personer, som prøver at få det danske FIFA-fænomen ned med nakken, ved Laila Vejrgang godt, at de beskeder og pres, der bliver lagt på Anders, fortsætter med at komme.

»Det er bare noget, der er der, og Anders skal lære at leve med det. Vi lærer ham, at det her er mennesker, som selv mangler noget i deres liv.«

»Så har det ikke hjulpet med en pandemi, hvor Anders har haft så stor succes, og så mange har haft lige det modsatte.«

Heldigvis er Laila Vejrgang ikke i tvivl om, at hendes søn nok skal få vendt det hele til noget positivt.

What a streak you had @RBLZ_Vejrgang - FIFA23 could very much be the most exciting year for FIFA eSport when you are allowed to compete — August Agge Rosenmeier (@AggeRosenmeier) February 14, 2021

Alle de danske professionelle spillere har været ude at rose Anders på Twitter, og nogle af verdens største streamere og bedste FIFA-spillere har også været ude at sige, at det er en præstation, der aldrig vil blive glemt i miljøet.

»Det tager vi med os. Så må resten dø hen i deres egen dumhed.«