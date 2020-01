Nicolai Reedtz, der bærer gamernavnet 'device', er netop blevet kåret til verdens tredjebedste Counter-Strike-spiller.

Det er Counter-Strike-hjemmeside hltv.org, der er det mest anerkendte medie for nyheder og verdensrangliste i spillet, der har kåret danskeren.

Astralis-spilleren havde et fremragende 2019, hvor han med sit hold vandt de to store Major-turneringer og endte året på førstepladsen på verdensranglisten.

Tredjepladsen på hltv.orgs liste gør ham til den bedste dansker inden for Counter-Strike. Holdkammeraterne Peter 'dupreeh' Rasmussen, Andreas 'Xyp9x' Højsleth og Emil 'Magisk' Reif' er også på top 20-listen i verden som henholdsvis nummer 16, 14 og fem.

Nicolai "dev1ce" Reedtz (tv) ved siden af Lukas "gla1ve" Rossander. Foto: Kevin C. Cox Vis mere Nicolai "dev1ce" Reedtz (tv) ved siden af Lukas "gla1ve" Rossander. Foto: Kevin C. Cox

Nicolai Reedtz er på vej over i historien som en af de bedste spillere nogensinde.

I 2015 og 2016 blev han ligeledes kåret som årets tredjebedste spiller i verden. I 2017 var han den femtebedste til trods for, at han var ude med sygdom i flere måneder.

I 2018 blev har kåret som verdens næstbedste spiller efter ukrainske Aleksandr 's1mple' Kostyliev.

Ukraineren er sammen med franske Mathieu 'ZywOo​' Herbaut tippet til at snuppe de to øverste pladser som årets bedste Counter-Strike-spillere, hvor den 19-årige franskmanden er favorit til at snuppe den øverste plads på skamlen. De to pladser annonceres på mandag.