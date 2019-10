Spillet Fortnite har over 250 millioner brugere. Brugere, der blev slemt skuffet i søndags.

»Jeg blev skuffet, ked af det og vred.«

Det fortæller 11-årige Marvin Sanders Larsen, efter at han og vennerne 11-årige Magnus Frithjof Kyed og 10-årige Ahmad Bilal Ali blev mødt af en sort skærm søndag den 13. oktober, da de havde aftalt, at de skulle mødes for at spille det populære spil Fortnite.

»Det har været meget irriterende, at Fortnite bare er blevet forvandlet til et sort hul, fordi vi skulle holde LAN (når man mødes og spiller hele natten, red.) i går. Det ødelagde aftenen rigtig meget, fordi vi havde planlagt, at vi skulle mødes og spille i lang tid,« fortæller Magnus Kyed.

Computerspillet 'Fortnite opslugt af et sort hul: Dette skærmbillede blev millioner af spillere verden over mødt af søndag aften dansk tid. Foto: Screenshot fra Twitter @FortniteGame Vis mere Computerspillet 'Fortnite opslugt af et sort hul: Dette skærmbillede blev millioner af spillere verden over mødt af søndag aften dansk tid. Foto: Screenshot fra Twitter @FortniteGame

Ïfølge Marvins mor, Lin Sanders Larsen, var de tre drenge meget utilfredse med situationen søndag aften:

»I går aftes var der råben og skrigen, da spillet gik i sort. Der var store frustrationer, da de havde planlagt længe, at de skulle have den her overnatning. Det faldt ikke i god jord,« siger Lin Larsen, inden hun fortsætter:

»De bruger i hvert fald en time og gerne mere om dagen på at spille Fortnite. Derfor betyder det også meget for dem, at spillet fungerer.«

Søndag aftens sorte hul fremkom i forbindelse med et stort anlagt event kaldet 'The End' (slutningen, red.). Spileksperter på gaming-hjemmesider spekulerer nu i, om der blot er tale om en omfattende opdatering af spillet. Og at det kan være derfor, at spillet nu er lukket ned.

Fortnite. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Fortnite. Foto: JOHANNES EISELE

På det sociale medie Twitter har flere tilkendegivet, at de bliver slemt skuffet, hvis deres konto bliver slettet efter det sorte hul.

Det er også noget, Marvin, Magnus og Ahmad er bange for, og det er der en helt bestemt grund til:

»Jeg er bange for, at min konto bliver slettet, fordi jeg lige har brugt 45 kroner på det i går. I alt har jeg nok brugt cirka 200 kroner,« fortæller Ahmad, og han bliver bakket op af Magnus:

»Jeg har også brugt rigtig mange penge på det. 2500 kroner, tror jeg.«

Marvins mor bekræfter, at hun også har givet sin søn penge til spillet:

»Jeg tror, vi har brugt 2000 kroner på Fortnite indtil videre hvis ikke mere,« siger Lin Larsen.

Drengene holder ligesom alle andre skolebørn efterårsferie, og selvom det er hårdt, at man måske skal undvære Fortnite, er det godt, at der er en masse andre spil, man kan spille:

»Vi er da bange for, at vi ikke kan spille Fortnite, men så spiller vi bare GTA eller FIFA. Måske tager vi i fritidsklub eller tager ud og spiller fodbold,« siger Ahmad og Magnus.

Bugha fejrer sin sejr i solo ved turneringen Fortnite World Cup 2019. Det sikrede ham tre millioner dollar. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Bugha fejrer sin sejr i solo ved turneringen Fortnite World Cup 2019. Det sikrede ham tre millioner dollar. Foto: JOHANNES EISELE

Mange forældre ønsker formentlig ikke, at Fortnite vender tilbage, da mange børn bruger rigtig meget tid inden døre på spillet, men sådan tænker Lin Larsen ikke:

»Jeg håber, at spillet kommer tilbage. Jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt, hvis det ikke gør. Jeg stiller rammer for mit barn for, hvor meget han må spille. Men de har et rigtig fedt fællesskab omkring det at spille Fortnite.«

I Fortnite fragtes spillerne ned på en ø. Her skal de søge efter våben og andre former for ressourcer, mens de eliminerer andre spillere.

Samtlige spillets opslag på sociale medier er slettet, skriver internationale medier. Også på spillets Twitter-konto er alle opslag væk. I stedet streames billedet af det sorte hul, som lukkede ned for spillet.