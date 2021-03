Tiden må have stået stille i et øjeblik for den tidligere gamer Shayene 'ShAy' Victorio for et år siden.

Dog ikke på grund af en trist corona-melding. I stedet var det et liv bag tremmer, der pludselig så ud til at ramme hende.

For i starten af marts sidste år blev den nu 28-årige e-sportsstjerne idømt hele 116 års fængsel for bedrageri i hjemlandet Brasilien.

Det skyldtes, at hun ifølge brasilianske medier angiveligt havde drevet en onlinebutik sammen med sin eksmand, Renato Savoia, fra 2013 til 2017, hvor de havde snydt over 100 kunder.

Kunderne fik nemlig aldrig de varer, de havde bestilt, lød det dengang, og derfor blev der også slået hårdt ned på den nuværende model og influencer i retten.

Shayene 'ShAy' Victorio ankede dog dommen, og det skulle vise sig at være et klogt træk af den tidligere Counter Strike-stjerne.

For efter en ny retssag, hvor 'ShAy' bebrejdede sin eksmand for bedrageriet, fik hun medhold i sagen. Derfor blev hun da også frikendt og slap dermed for et liv bag tremmer.

I stedet lever hun i dag et særdeles glamourøst liv med sin kæreste, Jean Paulo Fernandes Filho, der er professionel fodboldspiller hos Atletico Goianiense, hvor målmanden er på lån fra storklubben São Paulo.

Parret ser i hvert fald ud til at bruge tiden under corona-pandemiens nedlukning på dyre ture, der ofte foregår på store luksusbåde. Det afslører Shayene Victorios Instagram-profil i hvert fald.

»Vi tog et valg om at lægge hele sagen bag os for i stedet at leve livet,« skriver hun blandt andet i et af hendes mange opslag.

I over 10 år var 'ShAy' en af verdens bedste kvindelige Counter-Strike-spillere, indtil hun stoppede karrieren i 2019 for i stedet at blive influencer og model på de sociale medier.