Af hensyn til Counter-Strike spillernes fysiske og mentale sundhed udvider det danske storhold Astralis truppen med en ekstra mand.

Således har de hentet Patrick Hansen, der går under navnet ‘es3tag’.

Det fortæller Astralis i en pressemeddelelse.

‘Som endnu et tiltag rettet mod at skabe optimale forhold for spillerne og dermed præstationerne, er det nu besluttet, at øge truppen med en spiller, således at Astralis vil bestå af 6 spillere. Således vil Patrick “es3tag” Hansen slutte sig til Astralis, når hans kontrakt løber ud d. 1. Juli, hvor hans nuværende kontrakt udløber,’ lyder det i pressemeddelelsen.

Sportsdirektør hos Astralis Group, Kasper Hvidt, fortæller, at de med denne beslunting håber på, at komme de hårde arbejdsforhold for spillerne til livs.

»Vi har længe arbejdet med relevante folk og interessenter i Counter-Strike omkring muligheden for at øge truppen til 6 mand. Vi har oplevet at måtte give en spiller en lang pause af helbredsmæssige årsager, og selv i dag har vi spillere, der ikke føler sig optimalt tilpas. Med denne bestlutning kommer vi til at kunne arbejde med truppen og de enkelte spillere på en helt anden måde,« siger han og fortsætter:

»At have 6 spillere til 5 positioner kræver et andet mindset for alle på og omkring holdet, vi skal gentænke det fysiske set-up og finde metoder til at inkludere 6 spillere i træning og forberedelser. Det er principielt ikke anderledes end i traditionel sport, men det er nyt i Counter-Strike og det kan selvfølgelig kræve lidt tid og ressourcer at få fuld udnytte af de nye forhold. Både spillere, træner og hele performance-holdet har været involveret i beslutningen, og vi er ikke i tvivl om, at det er den rette vej at gå,« fortæller Hvidt.

For de fleste Counter-Strike spillere betyder perioder med et presset program, højt turneringspres og det konstante arbejde for at forbedre sig, at der er meget lidt tid og plads til fysisk og mental restitution.

Patrick 'es3tag' Hansen. Foto: B.T. Vis mere Patrick 'es3tag' Hansen. Foto: B.T.

Astralis har gennem de seneste måneder ikke præsteret på det niveau, der har sikret dem tre Major-trofæer i træk plus diverse andre turneringssejre og dermed millioner af kroner.

For nyligt mistede Astralis også førstepladsen på verdensranglisten til det østeuropæiske hold Natus Vincere.

At have seks spillere omkring et Counter-Strike-hold er yderst usædvanligt.

Ofte ses det, at en spiller på kontrakt er blevet bænket og altså ikke som sådan har noget med holdet at gøre, men i dette tilfælde vil Astralis angiveligt arbejde mod løbende at skifte ud på holdet alt efter form, modstander og lignende.

Det er noget, som Robert Gertsen, agent og partner i People in Sport, byder velkommen.

»Vi er ekstremt glade for at se Patrick slutte sig til Astralis, og en seksmandstrup er den rette vej at gå. Som agenter er spillernes sundhed og velbefindende højt prioriteret,« siger han og fortsætter:

»Hvis andre hold følger trop og gør det samme som vi nu ser Astralis gøre, vil der ultimativt blive skabt flere arbejdspladser blandt top-holdene og dermed vil det skabe flere muligheder for pro-spillerne.«

Patrick “es3tag” Hansen tiltræder officielt Astralis 1. juli 2020, hvor hans nuværende kontrakt udløber hos holdet FunPlus Phoenix.