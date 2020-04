Corona-krisen har sat sine spor flere steder i sportsverden, og hos det danske e-sports-mandskab Astralis er det da heller ingen undtagelse.

Alle ansatte og spillere har derfor frivilligt valgt at gå ned i løn i Astralis Group, hvor der er tale om en solidarisk aftale med en lønnedgang på helt op til 30 procent.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

»E-sportens fundamentale styrke som online, live- og broadcast-produkt er åbenlys, men de kommende måneder vil være en udfordring for alle og for at fastholde en sund forretning og den langsigtede strategi, har vi besluttet at reducere driftsomkostningerne i den kommende tid,« fortæller administrerende direktør, Anders Hørsholt, i pressemeddelelsen.

Astralis-stjernerne går ned i løn på grund af corona-krisen. Foto: Cooper Neill Vis mere Astralis-stjernerne går ned i løn på grund af corona-krisen. Foto: Cooper Neill

Aftalen er indgået for at holde fast i de ansattes jobsikkerhed i de kommende måneder, mens ambitionen stadig er at selskabets drift ikke påvirkes af frygten for coronavirus.

»Aftalen betyder, at vi som selskab og organisation er fuldt ud operationelle på alle niveauer, og der fokuseres på den korte bane 100 procent på at drive og videreudvikle vores online-produkter og -forretningsområder,« forklarer han videre.

Det er dog ikke alle spillere, der kommer til at få en lønnedgang på hele 30 procent. Det vil primært dreje sig om de største e-sportsstjerner, som selskabet råder over.

»Lønnen reduceres mest markant hos de højest lønnede, heriblandt de fleste spillere og alle i ledelsen, som bliver reduceret med 30 procent, hvorimod de lavest lønnede kun vil mærke en marginal lønnedgang eller slet ikke blive reduceret,« fortæller Anders Hørsholt og tilføjer:

Anders Hørsholt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anders Hørsholt. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er ekstremt stolt og fuld af anerkendelse over, at vi som gruppe kan vise denne form for solidaritet og dermed holde et sikkerhedsnet under alle medarbejdere i en ellers svær tid for mange.«

Astralis Group består på holdsiden af Origen (League of Legends), Future FC (FIFA) og Astralis (Counter-Strike).