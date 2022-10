Lyt til artiklen

Astralis' bedste Counter-Strike-hold skal have ny cheftræner, da man siger farvel til Martin 'trace' Heldt.

Det skriver holdet i en pressemeddelelse og fortæller, at det handler om nogle ændringer i organisationen.

»Hos Astralis har vi gennem mange år bygget et solidt fundament for holdet og virksomheden, men selvom vi har opbygget en stærk forretning, har vi slet ikke levet op til vores egne forventninger, når det kommer til resultaterne i Counter-Strike,« siger direktør Anders Hørsholt.

Han uddyber, at man i løbet af de næste uger og måneder arbejder på at udvikle organisationen omkring Counter Strike-holdet, og man ser på, hvor der er brug for at hente forstærkning. Og det er et led i hele den proces, man har valgt at skifte ud på trænerposten.

»Først om fremmest vil vi gerne sige tak for indsatsen til Martin 'trace' Heldt, der ikke længere har ansvaret for førsteholdet. martin har ydet en stor indsats, men vi må også bare indrømme, at vi ikke har fået det bedste ud af potentialet og evnerne, og vi er kommet frem til, at der er brug for andre kvaliteter, også når det kommer til de fremtidige opgaver, der handler om det hold,« siger Hørsholt.

I stedet overtager talenttræner Peter 'casle' Toftbo Ardenskjold foreløbigt rollen som cheftræner.

Martin 'trace' Heldt overtog trænerposten i maj i år efter en periode som vikar for karantæneramte Alexander 'ave' Holdt.

Holdt havde overtaget rollen i november 2021 efter et farvel til Danny 'zonic' Sørensen.

Astralis-holdet har tidligere vundet fire majorturneringer og har været at regne som verdens bedste i Counter-Strike. Aktuelt ligger holdet dog nummer 11 på verdensranglisten.