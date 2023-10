Den danske esport-aktie Astralis banker i vejret torsdag morgen.

Kort efter at markedet er åbnet stiger Astralis-aktien med 200 pct.

Det sker, efter Astralis onsdag besluttede sig for at sælge totredjedele af sit League of Legends European Championship franchise for 129 mio. kr. til Karmine Group, bemærker Marketwire, ifølge Euroinvestor.

Rettighederne til League of Legends-franchiset overføres til et 100 pct. ejet datterselskab, AK-Game SAS, med en værdi på 194 mio. kr., hvorefter Astralis sælger 66,67 pct. af aktierne i AK-Game.

I forbindelse med transaktionen venter Astralis at bogføre en gevinst før skat på 153 mio. kr. i 2023 og registrere en positiv effekt på pengestrømmen på 112 mio. kr.

Astralis-aktionærer skal dog være opmærksom på, at aktien er på vej væk fra børsen. Astralis-aktien bliver afnoteret fra børsen og har sidste handelsdag d. 25 oktober.

I juli foreslog selskabet nemlig at blive afnoteret, med henvisning til at likviditeten i aktien var meget begrænset, hvilket betyder, at der er begrænset værdi for både selskabet og dets aktionærer ved at være børsnoteret.