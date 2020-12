De fem danskere i Astralis har råd til at købe ekstra store julegaver i år.

Søndag vandt Counter-Strike-holdet nemlig turneringen IEM Global Challenge, da det amerikanske hold Team Liquid i finalen blev slået komfortabelt med 3-0 i baner.

Dermed kan Nicolai "dev1ce" Reedtz, Peter "dupreeh" Rasmussen, Andreas "Xyp9x" Højsleth, Lukas "gla1ve" Rossander og Emil "Magisk" Reif indkassere en præmiecheck på 200.000 dollar - 1,2 millioner kroner.

Det er langtfra uvant for Astralis at vinde over Team Liquid. Det havde det danske hold gjort, de seneste otte gang de to hold havde stået overfor hinanden inden søndagens kamp.

Astralis startede da også godt og vandt 16-11 på første bane, Inferno. Team Liquid havde valgt, at der derefter skulle dystes på Overpass-banen, men også her trak danskerne det længste strå.

Astralis vandt igen 16-11 og skulle nu blot vinde én af de sidste tre baner. Det skete på banen Dust2, og så var den samlede sejr en realitet.

IEM Global Challenge var årets sidste turnering for Astralis. Holdet ligger nummer to på verdensranglisten. Kun franske Team Vitality er bedre rangeret.