Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke mere end en time siden, at det er blevet meldt ud, at dronning Elizabeth er gået bort.

Men der er allerede tusindvis af mennesker samlet foran Buckingham Palace.



»Jeg er meget overrasket over, hvor stærkt det er gået, og hvor mange der er,« fortæller Jakob Illeborg, der er på stedet.



Han fortæller også, at der en gammel tradition for, at man klapper af de døde. Og det er netop, hvad folk i øjeblikket gør.



»Folk har spontant lige klappet af dronningen. Og selvom det kan virke underligt, så er det en form for respekt,« fortæller han.



»Det gør englændere også til begravelser. Man klapper af de døde,« slår han fast.

Derudover er folk begyndt at lægge blomster foran porten.