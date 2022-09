Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En vagt blev onsdag aften så utilpas, at han pludselig besvimede, mens han vogtede Dronning Elizabeths kiste.

Det fremgår af et videoklip fra livestreamen af den afdøde monarks kiste, som i øjeblikket befinder sig i Westminster Hall. Det skriver New York Post.

Udsendelsen blev herefter midlertidigt sat på pause.

Vagten, klædt i en sort uniform og med en stav, ser først ud til at snuble fra sin position på det hævede podium – kaldet en katafalke.

Han træder kort af podiet, efter at have svajet ustabilt, før han rejser sig op igen og indtager sin position. Men øjeblikket efter falder han pludselig fremad og lander med ansigtet direkte på jorden, hvilket får publikum til at gispe.

One of the Queen's guards has dramatically fainted in Westminster Hall, where Her Majesty is lying in state.



Shifts on the 24-hour vigil generally rotate every 20 minutes. #9News



MORE: https://t.co/SBZi2Pxwil pic.twitter.com/arMR38WlGo — 9News Sydney (@9NewsSyd) September 15, 2022

To mænd skynder sig herefter hen for at hjælpe ham op.

Torsdag er endnu en vagt angiveligt kollapset. Det er ifølge Sky News sket under prøverne til Dronningens begravelse, der finder sted mandag.

Vagternes sammenbrud kommer efter, at hundredtusinder af sørgende har stået langs Londons gader i op til 30 timer lange køer for at vise respekt for Dronningen, der døde sidste torsdag i en alder af 96 år efter en 70-årig regeringstid.

Sørgende vil bliver bedt om at passere kisten uden at stoppe for at sikre, at linjen bevæger sig hurtigt hele dagen og natten.

Der vil være 20 vagter til mandag morgen, hvor Dronningens kiste bliver transporteret til Westminster Abbey til begravelsen. De vagter, der bevogter kisten, skiftes hvert 20. minut.