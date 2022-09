Lyt til artiklen

»De må leve med de valg, de har truffet,« lyder det fra B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Da dronning Elizabeths kiste mandag blev kørt til selve begravelsesceremonien i Westminster Abbey i London, blev kisten fulgt af flere royale medlemmer.

To vakte opsigt i form af prins Harry og hans onkel, prins Andrew, der trods deres militærbaggrund ikke fik lov til at være i uniform - og heller ikke fik lov til at gøre honnør, da kisten skulle det sidste stykke ind i kirken.

»De har jo begge en meget fin militær karriere bag sig. Prins Harry var i Afghanistan, og prins Andrew var tilbage i 1982 krigshelt under Falklandskrigen. Der er ingen tvivl om, at det må føles som en lussing i ansigtet, at de ikke har haft deres uniformer på til sådan en officiel begivenhed,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen, der fortsætter:

»Men de må leve, med de valg de har truffet, og til en begivenhed som denne vinder protokollen over følelser og medlidenhed overfor de to prinser, som er ude i kulden.«

Prins Harry valgte som bekendt i 2020 at flytte til USA med sin hustru hertuginde Meghan og stoppe som 'arbejdende medlem' af det britiske kongehus.

Prins Andrew har derudover været ude i kulden efter afsløringerne af hans tætte venskab med den kriminelle Jeffrey Epstein kom frem, og derfor må de altså ikke længere bære militær uniform, forklarer Jacob Heinel Jensen videre:

»Prins Harry har faktisk afleveret sin militære titler tilbage, så han har dem ikke længere. At de ikke har deres uniformer på til begravelsen er et meget synligt billede på, hvad det er for en forsvindende lille rolle, de har i det britiske kongehus nu.«

Prins Harry måtte ikke bære uniform til sin farmors begravelse.

Han tilføjer:

»Jeg mener, at prins Andrews valg er noget værre end prins Harrys, men til denne begivenhed bliver de på en måde sat lidt i samme bås. Det er dem der er ude i kulden, dem der ikke længere på samme med er med i den kongelige familie.«

