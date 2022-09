Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag er den første hele dag, hvor briterne i døgndrift frem til dronning Elizabeths begravelse mandag kan gå forbi kisten i London og tage afsked med den afdøde monark.

Kisten er indtil begravelsen placeret i Westminster Hall, der er en historisk og gammel del af det britiske parlament, og derfor er sikkerheden omkring den offentlige afsked i højsædet.

»Hele sikkerheden omkring Westminster Hall og Westminster Abbey, hvor dronningens begravelse finder sted, er ekstremt høj. Hele sikkerhedsapparatet omkring det er stadig ved at blive bygget nu,« forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der befinder sig i London.

For den høje sikkerhed er en nødvendighed, når mange tusinder mennesker fra hele verden skal lukkes ind i den historiske parlamentsbygning.

»Verdens statsoverhoveder og politiske ledere kommer til at være til stede til begravelsen. Ingen tør nævne ordet 'terror', men derfor er sikkerheden nødt til at være ekstremt høj. I første omgang for at sikre, at ingen med ondt i sinde kommer forbi dronningens kiste,« forklarer korrespondenten.

Dette syn af dronning Elizabeths kiste i Westminster Hall, står folk i timelange køer for at få lov at gå forbi. Foto: YUI MOK Vis mere Dette syn af dronning Elizabeths kiste i Westminster Hall, står folk i timelange køer for at få lov at gå forbi. Foto: YUI MOK

Men hvorfor er det så vigtigt at involvere befolkningen og på den måde markere dronning Elizabeths død over flere dage?

»Det er i virkeligheden en gammel tradition med sådan en storslået statsoverhovedbegravelse. Churchill frabad sig det for eksempel, men dronning Elizabeth ville gerne have det,« forklarer Jakob Illeborg.

For det er fuldt bevist fra officiel side, at dronning Elizabeths død og sidste rejse gennem sit kongerige bliver fremstillet så »teatralsk og pompøst.«

»Symbolismen er meget stærk i Storbritannien, og de spiller også meget på det. Alle de her øvelser er med til at binde nationen sammen og minde om, at man er her på en slags fælles kontrakt, hvor kongehuset, befolkningen og demokratiet hænger uløseligt sammen, og hvor traditioner bliver holdt i hævd,« forklarer den internationale korrespondent.

»Der er historiens vingesus over det – ruterne går eksempelvis forbi krigsmonumenter, og det hele skal spille ind i det narrativ om, at Storbritannien har og har haft en helt særlig plads i verden. Der bliver dronning Elizabeths død historien om et ret lille land, der historisk set har været en verdensspiller.«

Arkivfoto af dronning Elizabeth. Foto: WILL OLIVER Vis mere Arkivfoto af dronning Elizabeth. Foto: WILL OLIVER

Jakob Illeborg påpeger, at de sidste dages store folkemængder for at hædre dronning Elizabeth og de lange køer for at tage afsked med monarken også beviser, at briterne gerne vil deltage i hyldesten.

Men der foregår samtidig også en diskussion om, hvorvidt den allestedsnærværende landesorg over dronning Elizabeth er gået for vidt.

»Det er fuldt bevidst, at man på den måde slår på tromme for vigtigheden af regentens rolle i det britiske demokrati. Ligegyldigt hvad man foretager sig i Storbritannien, så bliver man mødt af billeder eller ord om dronningen, og det er meget tydeligt, når man er heromme,« siger Jakob Illeborg.

»Derfor er der også en stor diskussion om, hvorvidt landesorgen er gået for vidt. Det er jo over så lang tid og meget voldsomt. For eksempel har alle briter fri på mandagen for begravelsen, og så er der en masse palaver omkring, hvad der må holde åbent eller ej. Så der er helt sikkert mange, der tænker, at tiden er løbet fra al den symbolisme.«