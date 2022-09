Lyt til artiklen

Dronning Elizabeths død skaber en del ændringer i den britiske tronfølge.

Mens nogen får nye titler mere status, rejser den også spørgsmål. Bliver hertuginde Kate fremover prinsesse? Og får Meghan og Harrys børn nye titler. B.T. forsøger her at give et overblik.

Kong Charles III og dronningekonsort Camilla

Hvis vi starter fra toppen, så bliver prins Charles til kong Charles III, mens hans kone Camilla bliver til dronningekonsort. Sidstnævnte efter dronning Elizabeths ønske.

Prins Charles har været tronarving i 70 år, da hans morfar, kong George VI, døde, da Charles var blot tre år.

Som niårig fik Charles titlen som Prinsen af Wales af sin mor. Titlen går ikke i arv, men gives types fra regenten til tronfølgeren.

Hustruen af prinsen af Wales havde mulighed for at kalde sig prinsesse. Det brugte prinsessen første hustru, prinsesse Diana. Camilla valgte dog at benytte sig at titlen som hertuginde.

Som tronarving bar Charles nemlig også titlen som Hertug af Cornwall, som er et stort hertugdømme med meget jord, der indbringer store indtægter til tronarvingen.

Prins William (nummer 1 i tronfølgen)

Prins William har fra fødslen haft titlen, hans kongelige højhed, prins William.

Da han blev gift med Kate Middleton i 2011, fik han også titlerne Hertug af Cambridge samt den skotske titel, jarl af Strathearn.

Efter dronning Elizabeths død, har prins William automatisk overtaget titlen som hertug af Cornwall, da den følger tronfølgeren.

Han og hans hustru lyder nu titlerne hertug og hertuginde af Cornwall og Cambridge.

Derudover kaldte kong Charles III William og Kate for prinsen og prinsessen af Wales i sin første offentlige tale fredag aften.

Prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis (nummer 2, 3 og 4 i tronfølgen)

Prins William og hertuginde Kates børn er som følge af dronning Elizabeths død alle rykket en plads op i tronfølgen.

Da de er barn af den første i tronfølgen, så er prins George nummer to, hans søster Charlotte er nummer 3, mens lillebror, prins Louis, er nummer 4.

Desuden har de alle fået nye titler, så de nu kan kald sig prins eller prinsesse af Cambridge og Cornwall.

Hvis deres far bliver prins af Wales, så vil børnene også kunne tilføje 'af Wales' til deres titel.

Prins Harry og hans familie (nummer 5, 6 og 7)

Prins Harry og hans to børn, Archie og Lilibet, er også alle rykket en plads op i tronfølgen, så de nu indtager pladserne 5, 6 og 7.

Da det kun er børn og børnebørn af monarken eller af tronfølgeren eller af dennes ældste søn, der kan få titlerne som prinser og prinsesser, har prins Harry og hertuginde Meghans børn ikke haft de fine titler ind til videre.

I stedet hedder deres treårige søn blot Archie Harrison Mountbatten-Windsor, mens deres et årige datter hedder Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Meghan fortalte i et opsigtsvækkende interview med den amerikanske tv-vært Oprah i 2021, at hendes søn var blevet nægtet at få en royal titlel grundet frygten for hans hudfarve.

Men med dronning Elizabeths død er begge børn nu børnebørn af monarken, hvilket betyder, at de er berettiget til at blive kaldt deres kongelige højheder prins eller prinsesse.

Prins Harry og hertuginde Meghan har endnu ikke meldt ud, om de ønsker at benytte sig af de nye muligheder.

Øvrig tronfølge

Den øvrige tronfølgerække ser således ud. Indtil 2015 gik mænd forud for kvinder i arvefølgen. Derfor er prinsesse Anne for eksempel langt nede i arvefølgen i forhold til sine brødre, mens prinsesse Charlotte er over sin lillebror.

8. Prins Andrew, hertug af York

9. Prinsesse Beatrice af York

10. Miss Sienna Mapelli Mozzi

11. Prinsesse Eugenie af York

12. Master August Brooksbank

13. Prins Edward, Jarl af Wessex

14. James, Viscount Severn

15. Lady Louise Mountbatten-Windsor

16. Anne, Prinsesse Royal

17. Mr. Peter Phillips

18. Miss Savannah Phillips

19. Miss Isla Phillips

20. Zara Tindall 21. Miss Mia Tindall

22. Miss Lena Tindall

23. Master Lucas Tindall