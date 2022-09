Lyt til artiklen

Den populære tv-serie 'The Crown' markerer dronning Elizabeths bortgang.

Det historiske Netflix-drama om dronningens liv har valgt at sætte produktionen af den igangværende sjette sæson på pause i respekt for den afdøde monark.

Det meddeler seriens skaber Peter Morgan til Deadline.

»'The Crown' er en kærlighedserklæring til hende, og jeg har intet at tilføje for nu, kun stilhed og respekt. Jeg forventer, at vi stopper med at optage i respekt også,« lyder det fra Peter Morgan.

ARKIV. Prins Charles er nu officielt kong Charles efter sin mor, dronning Elizabeths dødsfald torsdag aften.

Torsdag eftermiddag gik dronning Elizabeth bort, 96 år gammel, på sit skotske slot Balmoral med størstedelen af den britiske kongefamilie ved sin side.

Hendes ældste søn, den 73-årige Charles, er nu konge af Storbritannien, og han vil snart blive formelt anerkendt som landets nye monark.

Den femte sæson af 'The Crown' er sat til at få premiere i november, og her spiller Imelda Staunton rollen som dronning Elizabeth i sit senere voksenliv.

Netflix-serien har portrætteret de store begivenheder i dronning Elizabeths liv, fra hun kom til tronen i 1952.

Det forventes dog ikke, at det historiske drama vil inkludere og gå helt frem til dronningens død.

I sjette sæson - der altså er ved at blive optaget, men nu sættes på pause - er det blevet offentliggjort, at man vil komme til at se dronning Elizabeths barnebarn prins William som en ung voksen, samt hans da kommende hustru hertuginde Kate.