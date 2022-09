Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det sker kun sjældent, at han ses ude i offentligheden, da han for det meste holdes væk fra søgelyset.

Men da teenagedrengen – der er nummer fjorten i arverækkefølgen i det britiske kongehus – dukkede op med bøjet hoved ved kisten, var det ikke kun med en nations øjne hvilende på sig.

Det var også med et stort ansvar hvilende på sine unge skuldre.

For den 14-årige James Mountbatten-Windsor – der har den officielle titel af Viscount Severn – var nemlig en del af en historisk seance, der fandt sted lørdag eftermiddag, da dronning Elizabeths otte børnebørn var samlet i Westminster Hall i London, hvor de stod æresvagt omkring deres afdøde bedstemors kiste.

Foruden kong Charles' to sønner, prins William og prins Harry, var dronning Elizabeths kiste omgivet af børnebørnene Peter Phillips, Zara Tindall, prinsesse Beatrice, prinsesse Eugenie, lady Louise og James Viscount Severn. Foto: AARON CHOWN Vis mere Foruden kong Charles' to sønner, prins William og prins Harry, var dronning Elizabeths kiste omgivet af børnebørnene Peter Phillips, Zara Tindall, prinsesse Beatrice, prinsesse Eugenie, lady Louise og James Viscount Severn. Foto: AARON CHOWN

I et kvarter stod han der.

Med bøjet hoved og i stilhed side om side med blandt andre sin fire år ældre søster, Lady Louise, og kong Charles' to sønner, prins William og prins Harry.

Imens kiggede hans tydeligt berørte forældre, prins Edward og grevinde Sophie, på fra sidelinjen.

Siden har den unge dreng, som hans forældre for det meste har holdt væk fra mediernes søgelys, høstet store roser på de sociale medier for sin optræden:

Prins Edward og grevinde Sophie på til fra sidelinjen. Foto: POOL Vis mere Prins Edward og grevinde Sophie på til fra sidelinjen. Foto: POOL

»Modigt af James, Viscount Severn, for at slutte sig til sine kongelige fætre og kusiner under børnebørnenes æresvagt. Han er kun 14 og undgår generelt kameraerne,« lyder det fra en bruger på Twitter, mens en anden skriver:

»Forestil dig at være 14 og stå vagt ved siden af din bedstemors kiste. Dette var beundringsværdigt fra James.«

»Meget modigt at gøre det. Jeg tvivler på, at jeg kunne have gjort det, da jeg var 14. Din bedstemor ville være meget stolt af dig,« skriver en tredje.

Tidligere har moderen til den unge Viscount, hvis titel svarer til en dansk grevetitel, sat ord på, hvorfor hun og Edward har forsøgt at skærme deres børn, mens de var og er unge:

Her ses James Viscount Severn og Lady Louise sammen, da dronning Elizabeths kiste ankom til Westminster Hall 14. september. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Her ses James Viscount Severn og Lady Louise sammen, da dronning Elizabeths kiste ankom til Westminster Hall 14. september. Foto: PHIL NOBLE

»Da de var meget unge forsøgte vi bestemt at holde dem ude af det. Kun for deres skyld, fordi vi følte, at det var meget vigtigt, at de voksede op så normalt som muligt,« har hun ifølge Hello Magazine fortalt til BBC.

Samtidig forklarede hun, at parrets to børn med al sandsynlighed skal ud på arbejdsmarkedet og selv tjene til dagen og vejen senere i livet.

»Hvis de har haft en så normal begyndelse på livet som muligt, så vil det forhåbentligt give dem et godt udgangspunkt,« fortalte hun.

Af samme årsag besluttede hun sammen med Edward, at deres børn ikke skulle have en royal titel, hvilket de ellers havde ret til som børnebørn af Dronningen.

Her ses James Viscount Severn og Lady Louise sammen, da dronning Elizabeths kiste ankom til Westminster Hall 14. september. Foto: CHRISTOPHER FURLONG Vis mere Her ses James Viscount Severn og Lady Louise sammen, da dronning Elizabeths kiste ankom til Westminster Hall 14. september. Foto: CHRISTOPHER FURLONG

Udover at sende store roser i retning mod James har flere på de sociale medier også lagt mærke til en helt særlig lighed.

En lighed mellem ham og mellem prins William, da tronarvingen selv var 15 år og deltog i begravelsen af sin mor, prinsesse Diana.

»Unge James ligner prins William så meget, da han var på samme alder og måtte gå igennem så meget smerte offentligt. Sådan en modig ung mand,« skriver en bruger på Twitter, mens en anden har delt et billede af de to side om side med ordene:

»James, Viscount Severn, ligner påfaldende en ung prins William i dag.«

James, Viscount Severn looks strikingly like a young Prince William today pic.twitter.com/phCHPtcav9 — Kayla Adams (@KaylaAdams___) September 17, 2022

Dronning Elizabeth døde 8. september i en alder af 96 år. Hendes begravelse finder sted mandag.