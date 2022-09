Lyt til artiklen

I øjeblikket er dronning Elizabeths familie ved at samle sig omkring hende, og de er på vej fra hele landet for at være sammen med hende på Balmoral.

Og flere Range Rovers er nu blevet set køre ind gennem portene til Balmoral.

Billeder fra stedet viser blandt andet en af bilerne, hvor føreren er prins William, der har selskab af sine onkler prins Edward og Andrew samt Edwards kone hertuginde Sophie.

Prins Charles befinder sig allerede på Balmoral hos dronning Elizabeth.

Ligeledes har prins Harrys talsperson bekræftet, at han er draget alene afsted mod Balmoral.

Han har således ikke sin kone, hertuginde Meghan med på rejsen.

Tidligere lød det ellers fra britiske medier som BBC og Sky News, at hertugparret af Sussex var på vej mod dronningen sammen og i koordination med resten af den britiske kongefamilie.

Heller ikke prins Harrys bror, prins William, har sin kone, Kate, hertuginden af ​​Cambridge, med ved sygebesøget hos deres bedstemor.

Hun er blevet i Windsor, da deres børn har haft deres første dag på en ny skole.