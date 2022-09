Lyt til artiklen

Der bliver hele tre ceremonier, når dronning Elizabeth mandag stedes til hvile i Windsor.

Forinden vil hun nemlig få en statsbegravelse i Westminster Abbey i London, hvor mere end 2.000 gæster er inviteret.

142 sømænd fra den britiske flåde vil bære kisten fra Westminster Hall – hvor briter i fem dage har kunnet komme forbi og sige et sidste farvel til deres dronning – til Westminster Abbey, hvor begravelsen vil starte klokken 12 dansk tid.

En komplet liste over de 2.000 gæster vil ikke blive offentliggjort, men Danmark vil være repræsenteret ved dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Herudover har USAs præsident, Joe Biden, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, bekræftet, at de kommer.

Dagen erklæres for national sørgedag, og begravelsen afsluttes med to minutters stilhed over hele landet klokken 13. Efterfølgende vil nationalmelodien blive spillet.

Men her slutter det ikke. For efter den officielle statsbegravelse i Westminster Abbey vil kisten blive fragtet til Windsor, der ligger en times kørsel vest for London. Her vil 800 gæster deltage i en mindre ceremoni i St George's Chapel ved Windsor Castle.

Sluttelig får dronning Elizabeth en mindre privat ceremoni, hvor kun hendes nærmeste familie deltager. Ifølge Buckingham Palace vil denne del ikke blive tv-transmitteret.

Dermed vil offentligheden ikke kunne se med, når hendes kiste bliver sænket ned gennem gulvet til Royal Vault, der ligger under kapellet. Her blev også hendes mand, prins Philip, sænket ned, efter han døde i april sidste år.

Efter dronning Elizabeths ønske vil ægteparret her blive begravet sammen i King George VI-kapellet i St George's Chapel.

Den jord, som vil blive lagt på kisten under ceremonien, vil blive hentet fra det kongelige mausoleum ved Frogmore, hvor dronning Victoria og prins Albert ligger begravet.

Dronning Elizabeth har selv været med til at planlægge dagen, men foreløbig er de mere personlige detaljer ikke blevet meldt ud.