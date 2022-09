Lyt til artiklen

»Din mor var meget vigtig for mig og min familie. Hun tårnede sig op blandt de europæiske monarker og var en stor inspiration for os alle. Vi vil savne hende helt forfærdeligt.«

Sådan skrev dronning Margrethe i sit kondolencebrev til kong Charles sent torsdag aften efter dronning Elizabeths død.

Den danske monark og den nu afdøde dronning Elizabeth havde et ganske særligt forhold, som der flere gange er sat ord på.

Senest da dronning Margrethe i forbindelse med dronning Elizabeths regeringsjubilæum tidligere i år gav et interview til den britiske tv-station ITV.

To farverige regenter til 70-års dagen for D-day. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere To farverige regenter til 70-års dagen for D-day. Foto: KEVIN LAMARQUE

Her fortalte dronning Margrethe blandt andet, hvordan de to altid sørgede for at spise frokost sammen, når den danske regent besøgte London.

»Vi taler om vores familie, hvordan det går i det ene land og det andet land, og hvad børnene laver,« forklarede Dronningen.

Et ganske særligt træk ved dronning Elizabeth fremhævede dronning Margrethe.

»Jeg kan lide lyden af hendes stemme. Den er meget speciel,« sagde den danske monark, hvilket overraskede journalisten positivt.

Selvom de begge har lange, flotte titler, blev der ikke sagt 'Deres Majestæt', når de to dronninger talte sammen.

Dronning Margrethe kunne nemlig bekræfte, at de to kaldte hinanden for henholdsvis 'Daisy' og 'Lilibet'.

»Oh yes, sådan har vi altid kendt hinanden. Det kalder vi hinanden, når vi taler sammen. Vi er helt sikkert kærlige over for hinanden, men det er ikke noget, jeg vil udbasunere,« forklarede dronning Margrethe.

Dog er der visse ting som man, selv mellem gode venner, afholder sig fra at komme ind på.

Derfor fik dronning Elizabeth en klar opfordring til at holde sig fra ét emne, da dronning Margrethe i 1974 var på statsbesøg i Storbritannien.

Fem år før statsbesøget havde Danmark nemlig, som det første land nogensinde, frigivet billedpornoen.

Men det var ikke noget, der skulle bringes op i samtalen mellem de to regenter, har den britiske journalist Robert Hardman, som også har skrevet flere bøger om dronning Elizabeth, tidligere fortalt til Daily Mail.