Interessen for dronning Elizabets sidste rejse rundt i Storbritannien er enorm.

Og det er i den grad blevet bemærket hos Flightradar24, der registrerer flys bevægelser over hele kloden.

Her så mere end fem millioner med, da hendes kiste tirsdag blev fløjet fra Edinburgh til London.

»70 år efter hendes første flyvetur som dronning om bord på BOAC Argonautflyet 'Atalanta', er dronning Elizabeths sidste flyvetur blevet den mest overvågede flyvning i Flightradar24s historie,« lyder det fra selskabet.

Kisten med dronning Elizabeth er blevet båret ud af flyet efter ankomsten til London. Foto: POOL Vis mere Kisten med dronning Elizabeth er blevet båret ud af flyet efter ankomsten til London. Foto: POOL

Cirka 4,79 millioner så med på Flightradar24s hjemmeside, mens en kvart million så med på firmaets YouTube-kanal.

Men der kunne have været endnu flere.

For mere end seks millioner nysgerrige personer forsøgte at se med, da det enorme C-17-fly i aftes lettede fra Edinburgh, men det kunne hjemmesiden ikke helt klare.

Den nye rekord er mere end dobbelt så stor som den hidtidige rekord, der faktisk blev sat for ganske nylig.

I begyndelsen af august fulgte 2,2 millioner med, da den amerikanske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, tog på et særdeles omstridt besøg i Taiwan.

Dronning Elizabeth døde i torsdags, og hun er i de seneste dage blevet mindet og hyldet i Skotland. Snart vil hendes kiste blive bragt til Westminster Hall, hvor det er vil være muligt at sige et sidste farvel for briterne.