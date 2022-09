Lyt til artiklen

I en ny officiel udmelding hylder Prins Andrew sin mor Dronning Elizabeth.

»Kære mor, moder, Deres Majestæt – tre i én,« starter han ifølge BBC.

Herefter skriver prinsen om, hvor vigtig hans mor har været for Storbritannien.

»Deres Majestæt, det har været en ære og et privilegium at tjene dig. Nationens moder – din hengivenhed og personlige tjeneste for vores nation er unik og enestående. Dit folk viser dig deres kærlighed og respekt på så mange forskellige måder, og jeg kender dig og ser, hvordan du anerkender deres respekt,« skriver Andrew og fortsætter med at beskrive, den betydning hans mor har haft for ham som søn.

»Mor, din kærlighed til en søn, din medfølelse, din omsorg, din selvtillid vil jeg værdsætte for evigt. Jeg har fundet din viden og visdom uendelig, uden grænser. Jeg vil savne din indsigt, råd og humor,« skriver prinsen og afslutter sin hyldest.

»Når vores bog med oplevelser lukker, åbner en anden sig, og jeg vil for altid holde dig tæt på mit hjerte med min dybeste kærlighed og taknemmelighed, og jeg vil med glæde træde ind i det næste med dig som min guide.«

Prins Andrew har i lang tid holdt lavt profil i Storbritannien, efter han fik frataget alle sine ærestitler for sin forbindelse til den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein og anklager om flere seksuelle overgreb.

Men efter dronning Elizabeths død er den skandaliserede prins igen blevet mere synlig i offentligheden.

Han fulgte blandt andet dronning Elizabeths kiste gennem Londons gader fra Buckingham Palace sammen med resten af kongefamilien.