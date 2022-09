Lyt til artiklen

Da dronning Elizabeths fire børn fredag ankom til Westminster Hall for at samles foran hendes kiste, bar prins Andrew sin militæruniform for første gang siden moderens død.

Betragtet som en af ​​de mest gribende ceremonier før monarkens begravelse, står kong Charles, prins Andrew, prinsesse Anne og prins Edward vagt ved de fire hjørner af katafalket og skiftedes til at våge over deres mors kiste.

I januar mistede prins Andrew ellers kongehusets officielle støtte, efter Virginia Giuffre lagde sag an mod prinsen og påstod, at hun blev presset til at have sex med ham tre gange i 2001 og for sin forbindelse til den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Det betyder, at han ikke længere er arbejdende kongelig, hvorfor han har måttet få særlig dispensation til at bære militæruniformen ved fredagens ceremoni, så han kan 'vise sin respekt' til sin afdøde mor.

kong Charles, prins Andrew, prinsesse Anne og prins Edward står fredag vagt ved dronning Elizabeths kiste. Foto: DANIEL LEAL Vis mere kong Charles, prins Andrew, prinsesse Anne og prins Edward står fredag vagt ved dronning Elizabeths kiste. Foto: DANIEL LEAL

Prins Andrew, der har haft en langvarig karriere i militæret i forbindelse med Falklandskrigen, bar tidligere altid – som en selvfølge – uniformen ved vigtige kongelige begivenheder.

Ved de forestående begivenheder i forbindelse med dronning Elizabeths død har prins Andrew dog været iført jakkesæt frem for militæruniform.

Det formodes da også, at han vil ankomme i jakkesæt til statsbegravelsen 19. september.

Da hans far, prins Philip, døde i 2021 var der også en del debat om, hvorvidt han fik mulighed for at bære sin uniform. Dengang løste dronning Elizabeth dog situationen ved, at alle familiemedlemmer mødte op i sørgedragt, som for mændene betød sort jakkesæt.