David Beckham skabte røre i den i forvejen kaotiske kø, da han fredag blev spottet foran Westminster Hall.

Lige som mange tusindvis af sine landsmænd havde den britiske fodboldlegende valgt at slå et smut forbi London for at vise sin respekt for dronning Elizabeth, der i fem dage vil ligge på castrum doloris i Westminster Hall inden begravelsen mandag.

I køen stod også 50-årige Chris Jones, der havde stået i kø i ti timer, da han spottede David Beckham.

Det var nærmest umuligt at lade være. For da de omkringstående blev opmærksomme på ham, sagtnedes farten på køen, fordi fodboldspilleren indvilgede i at tage et par selfies med sine fans.

»Det viser bare, hvordan alle ønsker at vise respekt for dronningen,« siger han til SkyNews.

Også briten Jules Birkby opdagede David Beckham, som stod et par række bagved.

På Twitter skriver hun, at hun 'har lidt ondt af ham', men at han 'tager det rigtig pænt'.

'Og så fik det mig næsten til at glemme, at jeg har stået i kø i næsten 12 timer!' skriver hun.

David Beckham spotted in queue to view Queen lying in state https://t.co/BTjoE8MbTx — Sky News (@SkyNews) September 16, 2022

Allerede i sidste uge fortalte David Beckham, at han var meget påvirket af dronning Elizabeths død.

Den britiske fodboldlegende har i flere år har været private venner med medlemmer af kongehuset og var med som gæst ved prins William og hertuginde Kates bryllup.

'Hvor knuste vi alle er i dag viser, hvad hun har betydet for alle borgerne i landet og rundt omkring i verden. Hvor meget hun inspirerede os med sit lederskab,' skrev han sidste uge på Instagram.

'Hvordan hun trøstede os, når tingene blev svære. Indtil sin død tjente hun sit land med værdighed og ynde.'

Dronning Elizabeth begraves fra Westminster Abbey mandag klokken 12 dansk tid