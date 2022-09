Lyt til artiklen

»Jeg var så heldig at tilbringe de sidste 24 timer af min mors liv med hende.«

Den britiske prinsesse Anne har nu for første gang sat nogle ord på sorgen over at have mistet sin mor, dronning Elizabeth, der sov ind i sidste uge.

Lige siden har den 72-årige prinsesse været ved og fulgt sin moders kiste på den sidste rejse gennem landet.

Først kørte hun bagved rustvognen som en del af kortegen, da kisten blev fragtet fra ferieslottet i det skotske højland, Balmoral Castle, til kongefamiliens officielle residens i Edinburgh.

Arkivfoto af prinsesse Anne sammen med sin mor, dronning Elizabeth i 2021. Foto: ANDREW MILLIGAN

Og tirsdag rejste hun med sin mor, da kisten blev fløjet hjem til London, hvor begravelsen senere vil finde sted.

»Det har været en ære og et privilegium at følge hende på hendes sidste rejser,« lyder det i en udtalelse fra Anne, der er eneste datter af dronning Elizabeth og prins Philip.

»At være vidne til den kærlighed og respekt, som så mange har vist på disse rejser, har været både ydmygende og opløftende.«

Derudover takker hun alle, der deler familiens 'følelse af tab':

Prinsesse Anne ses her forlade katedralen i Edinburgh for at køre mod lufthavnen tirsdag. Foto: POOL

»Vi er måske blevet mindet om, hvor meget af hendes tilstedeværelse og bidrag til vores nationale identitet vi tog for givet. Jeg er også så taknemmelig for den støtte og forståelse, som min kære bror Charles er blevet tilbudt, da han påtager sig monarkens ekstra ansvar,« siger prinsessen videre, før hun slutter:

»Til min mor, Dronningen, tak.«

Det var torsdag i sidste uge, det kom frem, at dronning Elizabeths helbred pludselig var blevet værre, og at lægerne var bekymrede.

Siden hastede store dele af den nærmeste familie til slottet Balmoral, hvor prinsesse Anne altså i forvejen var til stede ved sin mors side.

Elizabeth gik få timer senere bort.

Sammen med prins Philip fik hun fire børn: Kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward.